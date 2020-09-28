Курс валют на 28 сентября: гривна упала до минимума в 2020 по отношению к доллару
На понедельник, 28 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Валюта США растет, а Евросоюз – падает.
Официальный курс валют доллара и евро на 28 сентября
Как сообщает Нацбанк, в понедельник, 28 сентября, 1 доллар стоит 28 гривен 27 копеек, ослабев на 2 копейки по сравнению с курсом в пятницу.
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Зато евро продолжило падение по отношению к гривне. Единицу европейской валюты оценили в 32 гривны 88 копеек, что на 1 копейку меньше, чем в пятницу, 25 сентября.
Стоимость валюты на межбанке:
- доллар – 28,29 – 28,31 гривны;
- евро – 32,91 – 32,94 гривны.
Стоимость валюты в обменниках
- доллар: покупка – 28,25 гривны, продажа – 28,30 гривны;
- евро: покупка – 32,80 гривны, продажа – 33,90 гривны.
Какой курс доллара заклали в госбюджете-2021
Кабмин уже передал в Верховную Раду законопроект государственного бюджета на 2021. Согласно документу, среднегодовой курс доллара на следующий год должен составлять 29 гривен 10 копеек. К концу 2021 ожидают, что гривна укрепится до 28 гривен 80 копеек.
Среднегодовой курс гривны относительно доллара / Инфографика 24 канала