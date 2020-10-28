На среду, 28 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Каков курс гривны сегодня, читайте на Финансы24.

Официальный курс валют доллара и евро за 28 октября

Как сообщает Нацбанк, в среду, 28 октября, 1 доллар стоит 28 гривен 37 копеек. Это на одну копейку больше по сравнению с курсом в понедельник.

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Евро вырос в цене. Единицу европейской валюты оценили в 33 гривны 56 копеек, что на 7 копеек больше, чем предыдущего банковского дня, 27 октября.

Стоимость валюты на межбанке

доллар – 28,33 – 28,38 гривны;

– 28,33 – 28,38 гривны; евро – 33,54 – 33,56 гривны.

Стоимость валюты в обменниках:

доллар: покупка – 28,25 гривны, продажа – 28,47 гривны;

покупка – 28,25 гривны, продажа – 28,47 гривны; евро: покупка – 33,21 гривны, продажа – 33,65 гривны.

Прогнозы для гривны в 2021

Аналитики Oxford Economics ухудшили прогноз курса гривны до 28,4 гривны за доллар в 2021 году.

за доллар в 2021 году. В бюджете-2021 гривну планируют заложить на уровне 29,1 за долла р.

р. МВФ прогнозирует, что украинская гривна в 2021 году будет на уровне 28,9 гривны за доллар.

за доллар. Эксперты в консенсус-прогнозе от Минэкономики сошлись во мнении, что 1 доллар будет стоить 28,6 гривны в 2021 году.



Среднегодовой курс гривны относительно доллара / Инфографика 24 канала