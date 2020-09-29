Курс валют на 29 сентября: евро превысило 33 гривны, доллар тоже уверенно дорожает
На вторник, 29 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Американская валюта продолжает дорожать, курс евро тоже стремительно вырос.
Официальный курс валют доллара и евро за 29 сентября
Как сообщает Нацбанк, во вторник, 29 сентября, 1 доллар стоит 28 гривен 31 копейка, поднявшись на четыре копейки по сравнению с курсом понедельника.
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Евро тоже начало стремительно расти в цене. Единицу европейской валюты оценили в 33 гривны 04 копейки, что на 16 копеек больше, чем в понедельник, 28 сентября.
Стоимость валюты на межбанке:
- доллар – 28,27 – 28,29 гривны;
- евро – 32,98 – 33,00 гривны.
Стоимость валюты в обменниках
- доллар: покупка – 28,18 гривны, продажа – 28,40 гривны;
- евро: покупка – 32,60 гривны, продажа – 33,09 гривны.
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Кабмин уже передал в Верховную Раду законопроект государственного бюджета на 2021. Согласно документу, среднегодовой курс доллара на следующий год должен составлять 29 гривен 10 копеек. К концу 2021 ожидают, что гривна укрепится до 28 гривен 80 копеек.
Среднегодовой курс гривны относительно доллара / Инфографика 24 канала
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