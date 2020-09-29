На вторник, 29 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Американская валюта продолжает дорожать, курс евро тоже стремительно вырос.

Официальный курс валют доллара и евро за 29 сентября

Как сообщает Нацбанк, во вторник, 29 сентября, 1 доллар стоит 28 гривен 31 копейка, поднявшись на четыре копейки по сравнению с курсом понедельника.

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Евро тоже начало стремительно расти в цене. Единицу европейской валюты оценили в 33 гривны 04 копейки, что на 16 копеек больше, чем в понедельник, 28 сентября.

Стоимость валюты на межбанке:

доллар – 28,27 – 28,29 гривны;

– гривны; евро – 32,98 – 33,00 гривны.

Стоимость валюты в обменниках

доллар : покупка – 28,18 гривны, продажа – 28,40 гривны;

: покупка – гривны, продажа – гривны; евро: покупка – 32,60 гривны, продажа – 33,09 гривны.

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Кабмин уже передал в Верховную Раду законопроект государственного бюджета на 2021. Согласно документу, среднегодовой курс доллара на следующий год должен составлять 29 гривен 10 копеек. К концу 2021 ожидают, что гривна укрепится до 28 гривен 80 копеек.

Минэкономразвития разработали консенсус-прогноз в июле, в котором собрали разные прогнозы. Эксперты считают, что среднегодовой курс гривны относительно доллара в 2020 году будет 27, а в декабре в обменниках мы увидим 28,2 гривны.



Среднегодовой курс гривны относительно доллара / Инфографика 24 канала