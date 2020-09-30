Курс валют на 30 сентября: гривна выросла к доллару, но упала к евро
На среду, 30 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Европейская валюта ощутимо подорожала, доллар несколько ослаб.
Официальный курс валют доллара и евро на 30 сентября
Как сообщает Нацбанк, в среду, 30 сентября, 1 доллар стоит 28 гривен 30 копеек. Это на 1 копейку меньше по сравнению с курсом во вторник.
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Зато евро ощутимо выросло по отношению к гривне. Единицу европейской валюты оценили в 33 гривны 13 копеек, что на 9 копеек больше, чем во вторник, 29 сентября.
Стоимость валюты на межбанке:
- доллар – 28,31 – 28,33 гривны;
- евро – 33,13 – 33,16 гривны.
Стоимость валюты в обменниках
- доллар: покупка – 28,20 гривны, продажа – 28,38 гривны;
- евро: покупка – 32,73 гривны, продажа – 33,14 гривны.
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Кабмин уже передал в Верховную Раду законопроект государственного бюджета на 2021. Согласно документу, среднегодовой курс доллара на следующий год должен составлять 29 гривен 10 копеек. К концу 2021 ожидают, что гривна укрепится до 28 гривен 80 копеек.
Среднегодовой курс гривны относительно доллара / Инфографика 24 канала