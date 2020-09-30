На среду, 30 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Европейская валюта ощутимо подорожала, доллар несколько ослаб.

Официальный курс валют доллара и евро на 30 сентября

Как сообщает Нацбанк, в среду, 30 сентября, 1 доллар стоит 28 гривен 30 копеек. Это на 1 копейку меньше по сравнению с курсом во вторник.

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Зато евро ощутимо выросло по отношению к гривне. Единицу европейской валюты оценили в 33 гривны 13 копеек, что на 9 копеек больше, чем во вторник, 29 сентября.

Стоимость валюты на межбанке:

доллар – 28,31 – 28,33 гривны;

– гривны; евро – 33,13 – 33,16 гривны.

Стоимость валюты в обменниках

доллар : покупка – 28,20 гривны, продажа – 28,38 гривны;

: покупка – гривны, продажа – гривны; евро: покупка – 32,73 гривны, продажа – 33,14 гривны.

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Кабмин уже передал в Верховную Раду законопроект государственного бюджета на 2021. Согласно документу, среднегодовой курс доллара на следующий год должен составлять 29 гривен 10 копеек. К концу 2021 ожидают, что гривна укрепится до 28 гривен 80 копеек.

Минэкономразвития разработали консенсус-прогноз в июле, в котором собрали разные прогнозы. Эксперты считают, что среднегодовой курс гривны относительно доллара в 2020 году будет 27, а в декабре в обменниках мы увидим 28,2 гривны.



Среднегодовой курс гривны относительно доллара / Инфографика 24 канала