На пятницу, 25 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Американская валюта подорожала после резкого падения накануне, евро продолжает дешеветь.

Официальный курс валют доллара и евро на 25 сентября

Как сообщает Нацбанк, в пятницу, 25 сентября, 1 доллар стоит 28 гривен 25 копеек, укрепившись на 7 копеек по сравнению с курсом в четверг.

Евро упал еще больше. Единицу европейской валюты оценили в 32 гривны 89 копеек, что на 7 копеек меньше, чем вчера, 24 сентября.

Стоимость валюты на межбанке:

доллар – 28,27 – 28,29 гривны;

– гривны; евро – 32,91 – 32,93 гривны.

Стоимость валюты в обменниках

доллар : покупка – 28,23 гривны, продажа – 28,30 гривны;

: покупка – гривны, продажа – гривны; евро: покупка – 32,79 гривны, продажа – 33,95 гривны.

Какой курс доллара заклали в госбюджете-2021

Кабмин уже передал в Верховную Раду законопроект государственного бюджета на 2021. Согласно документу, среднегодовой курс доллара на следующий год должен составлять 29 гривен 10 копеек. К концу 2021 ожидают, что гривна укрепится до 28 гривен 80 копеек.

Минэкономразвития разработали консенсус-прогноз в июле, в котором собрали разные прогнозы. Эксперты считают, что среднегодовой курс гривны относительно доллара в 2020 году будет 27, а в декабре в обменниках мы увидим 28,2 гривны.



Среднегодовой курс гривны относительно доллара / Инфографика 24 канала