Курс валют на 25 сентября: доллар немного укрепился, евро продолжает падать
На пятницу, 25 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Американская валюта подорожала после резкого падения накануне, евро продолжает дешеветь.
Официальный курс валют доллара и евро на 25 сентября
Как сообщает Нацбанк, в пятницу, 25 сентября, 1 доллар стоит 28 гривен 25 копеек, укрепившись на 7 копеек по сравнению с курсом в четверг.
Евро упал еще больше. Единицу европейской валюты оценили в 32 гривны 89 копеек, что на 7 копеек меньше, чем вчера, 24 сентября.
Стоимость валюты на межбанке:
- доллар – 28,27 – 28,29 гривны;
- евро – 32,91 – 32,93 гривны.
Стоимость валюты в обменниках
- доллар: покупка – 28,23 гривны, продажа – 28,30 гривны;
- евро: покупка – 32,79 гривны, продажа – 33,95 гривны.
Какой курс доллара заклали в госбюджете-2021
Кабмин уже передал в Верховную Раду законопроект государственного бюджета на 2021. Согласно документу, среднегодовой курс доллара на следующий год должен составлять 29 гривен 10 копеек. К концу 2021 ожидают, что гривна укрепится до 28 гривен 80 копеек.
Среднегодовой курс гривны относительно доллара / Инфографика 24 канала