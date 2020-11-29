Европейский центральный банк (ЕЦБ) считает, что уже в январе 2021 доллара, евро и других национальным валютам угрожать одна из криптовалют.

Появление стейблкойна Libra от компании Facebook может нести угрозу для национальных валют, сообщает РБК со ссылкой на ЕЦБ.

Член управляющего совета финансового регулятора Фабио Панетта на организованной Бундесбанком конференции заявил, что пользователи Libra будут нести высокие кредитные и рыночные риски, а также риски ликвидности, а сам выпуск токена грозит "потенциальными системными последствиями".

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Панетта отметил, что после выпуска стейбкоина социальной сети в январе 2021 ЕЦБ будет вынужден "заново изобретать суверенные деньги".

Libra может поставить под угрозу монетарный суверенитет. Это может случиться, если выпущенные корпорациями стейблкоины вытеснят фиатные валюты в качестве платежного средства,

– подчеркнул представитель финансового регулятора.

Он добавил, что сейчас ведутся эксперименты по выпуску цифрового евро. В частности, проверяется совместимость новой валюты с существующими расчетными услугами ЦБ, изучается взаимосвязь между DLT-технологиями и централизованными системами. Помимо прочего, ЕЦБ рассматривает применение выделенных для оплаты блокчейнов с электронной идентификацией и оценивает функциональные возможности аппаратных устройств, которые могли бы обеспечить автономные и конфиденциальные транзакции.

Сегодня, 27 ноября Financial Times сообщила, что компания Facebook может представить свою криптовалюту Libra в январе следующего года. Однако сначала этот цифровой актив будет выпущен в "ограниченном формате", то есть будет представлен только один стейблкоин, привязанный к доллару США. Выпуск остальных криптовалют возможен в будущем.