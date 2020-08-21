О криптовалюте слышал, пожалуй, каждый, особенно тот, кто хочет получить доход с инвестиций. Но как ее добывают и чем это отличается от обычного производства?

Цифровые валюты – это относительно новый инструмент, но он уже зарекомендовал себя как достаточно надежный и прибыльный по сравнению с традиционными активами. Чтобы начать зарабатывать на криптовалюте, в первую очередь стоит разобраться в том, как они создаются. Объясняем процесс "майнинга" простыми словами в материале 24 канала.

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Майнинг: "промышленное" производство криптовалюты

Говоря простыми словами, криптовалюта – это запись о цифровом коде, которая хранится в интернете. Чтобы понять как эта запись может появиться, нужно познакомиться с таким понятием, как "майнинг" или добыча криптовалюты.

Если не вдаваться в технические подробности, объяснить процесс "майнинга" достаточно просто. Можно провести аналогию с процессом обычного производства той или иной продукции – например, с работой обычного завода.

Майнинг на примере завода

Для создания любого товара нужно определенное сырье, которым обеспечивают предприятие поставщики. Поступающие на производство материалы отправляются в большой перерабатывающий станок, в котором создается конечный продукт. Примерно аналогичный процесс происходит и при "майнинге" криптовалют, с той лишь разницей, что весь процесс происходит виде передачи информации.

При использовании технологии блокчейн (или, другими словами, технологии распределенного реестра), которая лежит в основе всех криптовалют, поставщиками сырья по сути выступают обычные пользователи. На их компьютерах происходят сложные расчеты в специальных программах – "майнерах". Результат этих расчетов – блоки и есть то сырье, из которого получается та или иная криптовалюта. Эти блоки передаются в единую, распределенную по компьютерам владельцев "майнеров", базу данных. После того, как определенное количество "майнеров" автоматически обработает пришедшую к ним информацию, и получается криптовалюта.



Как выглядят "майнеры" / Фото bitgomining.com

Чтобы получить товары с завода, у покупателя должен быть собственный склад, куда он отвезет товары на хранение, и накладная, которая разрешает получить ему определенный, четко оговоренный, объем продукции. Аналогично у пользователей есть криптовалютные кошельки, на которых они могут хранить электронные деньги. Им также выдаётся индивидуальный ключ, при совпадении которого с замком можно получить свои деньги со счета.

Если накладная на продукцию соответствует установленной форме, завод отдает товар покупателю и тот увозит его на склад, после чего может самостоятельно им распоряжаться. Такая же ситуация и с криптовалютой: если индивидуальный ключ соответствует блоку, то цифровые деньги поступают на электронный счёт пользователя (криптовалютный кошелёк). С него, в дальнейшем, можно отправить криптовалюту на другой кошелек или что-то ей оплатить.

Разница между криптовалютой и работой обычного завода фактически состоит лишь в том, что при отгрузке традиционных товаров готовая продукция поступает в фактическое владение покупателя и имеет физическое выражение, а при получении цифровой валюты у пользователя появляется только запись о том, что существующая в интернете валюта принадлежит ему.

Как зарабатывать на криптовалюте

Теперь, зная как получают криптовалюты, вы легко можете начать на них зарабатывать. Одним из способов заработка на криптовалютах является трейдинг. Для того, чтобы стабильно зарабатывать на криптовалютах, важно выбрать правильную торговую платформу. Одной из наиболее удобных и популярных платформ для трейдинга является Libertex. Ей пользуются более 2,2 миллиона начинающих и опытных трейдеров по всему миру.

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Стремительный рост биткойна 17 августа / Libertex

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