С ростом безработицы и уменьшением доходов в условиях кризиса, актуальным является переход на профессию, которая только выигрывает от кризиса. Как воспользоваться этой возможностью, читайте на Финансы 24.

Текущий год оказался очень непростым во многих смыслах, в том числе и в финансовом. Но, как известно, кризис – это именно то время, которое дает уникальную возможность улучшить свое благосостояние тем, кто действительно хочет этого и готов к активным действиям. 24 канал нашел, что поможет сделать шаг навстречу своей финансовой независимости и успеха.

Work smart – инвестируй свое время так, чтобы он приносил прибыль!

C 20 по 24 июля компания Forex Club проводит первый международный финансовый онлайн-марафон, в котором примут участие 8 спикеров из разных стран – Украины, Мексики, Франции, США, Казахстана и других стран. Во время марафона участников ждет живое общение с экспертами-практиками финансовых рынков. Будут разбираться реальные ситуации на основе многолетнего опыта экспертов, которые дадут участникам полезные и действенные советы и рекомендации. Запланированы также и сессии вопросов-ответов.

В ходе марафона обсудят различные тематики, среди которых в частности:

"Трейдинг как бизнес";

"Работа, семья и трейдинг – как все успевать";

"Как торгуют на Wall Street";

"8 простых шагов к успешной торговой стратегии".

Подробнее ознакомиться с программой можно на сайте Forex Club.

Онлайн-марафон – это ваш старт в финансовую независимость,

– отмечают организаторы.

Не только полезные знания, но и призы

Наиболее активные участники получат приз. Для них организаторы предусмотрели несколько пакетов сопровождения, среди которых – получение записи выступлений и презентаций спикеров, онлайн и оффлайн обучения после марафона, подключение к ежедневной аналитике и рекомендаций, а также индивидуальное сопровождение.

Как присоединиться к онлайн марафону

Присоединиться к марафону совсем не трудно: все, что вам понадобится, это пять свободных вечеров, которые вы проведете в формате комфортных онлайн-вебинаров. Участие в мероприятии бесплатное, но количество мест ограничено – зарегистрироваться на сайте смогут только первые 50 тысяч участников, заполнивших простую форму регистрации на портале.

Узнайте, как успешно инвестировать, какими инструментами пользоваться и как эффективно совмещать трейдинг на финансовых рынках с другими сферами, не теряя в качестве жизни. Присоединяйтесь к онлайн-марафону Forex Club, из которого каждый выйдет победителем!