Как быстро освоить прибыльную профессию: международный финансовый онлайн-марафон
С ростом безработицы и уменьшением доходов в условиях кризиса, актуальным является переход на профессию, которая только выигрывает от кризиса. Как воспользоваться этой возможностью, читайте на Финансы 24.
Текущий год оказался очень непростым во многих смыслах, в том числе и в финансовом. Но, как известно, кризис – это именно то время, которое дает уникальную возможность улучшить свое благосостояние тем, кто действительно хочет этого и готов к активным действиям. 24 канал нашел, что поможет сделать шаг навстречу своей финансовой независимости и успеха.
Work smart – инвестируй свое время так, чтобы он приносил прибыль!
C 20 по 24 июля компания Forex Club проводит первый международный финансовый онлайн-марафон, в котором примут участие 8 спикеров из разных стран – Украины, Мексики, Франции, США, Казахстана и других стран. Во время марафона участников ждет живое общение с экспертами-практиками финансовых рынков. Будут разбираться реальные ситуации на основе многолетнего опыта экспертов, которые дадут участникам полезные и действенные советы и рекомендации. Запланированы также и сессии вопросов-ответов.
В ходе марафона обсудят различные тематики, среди которых в частности:
- "Трейдинг как бизнес";
- "Работа, семья и трейдинг – как все успевать";
- "Как торгуют на Wall Street";
- "8 простых шагов к успешной торговой стратегии".
Онлайн-марафон – это ваш старт в финансовую независимость,
– отмечают организаторы.
Не только полезные знания, но и призы
Наиболее активные участники получат приз. Для них организаторы предусмотрели несколько пакетов сопровождения, среди которых – получение записи выступлений и презентаций спикеров, онлайн и оффлайн обучения после марафона, подключение к ежедневной аналитике и рекомендаций, а также индивидуальное сопровождение.
Как присоединиться к онлайн марафону
Присоединиться к марафону совсем не трудно: все, что вам понадобится, это пять свободных вечеров, которые вы проведете в формате комфортных онлайн-вебинаров. Участие в мероприятии бесплатное, но количество мест ограничено – зарегистрироваться на сайте смогут только первые 50 тысяч участников, заполнивших простую форму регистрации на портале.
Узнайте, как успешно инвестировать, какими инструментами пользоваться и как эффективно совмещать трейдинг на финансовых рынках с другими сферами, не теряя в качестве жизни. Присоединяйтесь к онлайн-марафону Forex Club, из которого каждый выйдет победителем!