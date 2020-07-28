Криптовалюта, казалось бы, существуют не так давно, однако инвестиции в эти активы сделали миллионерами наиболее предприимчивых и успешных людей.

Сегодня любой человек может тоже удачно вложить деньги в цифровые валюты, используя возможности торговой платформы Libertex. Как это сделать – рассказывает 24 канал.

Самые известные криптобогачи: с кого брать пример

Наиболее известным богачом, который заработал на криптовалюте, стал человек, которого считают создателем биткойнов, – Сатоси Накамото. На сегодня его состояние составляет около 6 миллиардов долларов.

Интересно! Аналитики назвали количество криптокошельков с миллионом долларов в биткойнах

Состояние разработчика криптовалюты XRP (Ripple) Криса Ларсена – 8 миллиардов долларов, что делает его самым богатым человеком, который заработал свой капитал на цифровых активах.

Также довольно известными криптобогачами стали братья Уинклвосс, которые обладают более 1 миллиардом долларов в биткойнах, что составляет около 1% от всего объема криптовалюты в мире.

Джозеф Лубин является обладателем состояния, объем которых оценен от 1 до 5 миллиардов долларов. Эти деньги он заработал на криптовалюте Ethereum. Другой известный человек, чье имя связано с этой цифровой валютой, – Виталик Бутерин. Он также владеет капиталом, который он заработал не только на Ethereum, но и на других собственных цифровых проектах.

Как начать зарабатывать на криптовалюте: рекомендации

Начать торговать и зарабатывать на криптовалюте достаточно просто. Для этого можно воспользоваться торговой платформой Libertex. Начинающие и профессиональные трейдеры со всего мира выбирают эту площадку для трейдинга по многим причинам.

Среди них:

Надежность . Libertex использует более 2,2 миллиона трейдеров из 40 стран Америки, Азии и Европы. Эта платформа признана во всем мире и удостоена множества международных наград.



. Libertex использует более 2,2 миллиона трейдеров из 40 стран Америки, Азии и Европы. Эта платформа признана во всем мире и удостоена множества международных наград. Большой перечень инструментов. Трейдеры могут осуществлять операции примерно с 40 криптовалютами. К ним относятся такие популярные активы, как Bitcoin, Ethereum, XRP, Bitcoin Cash, а также новые и менее "раскрученные" цифровые активы.



Трейдеры могут осуществлять операции примерно с 40 криптовалютами. К ним относятся такие популярные активы, как Bitcoin, Ethereum, XRP, Bitcoin Cash, а также новые и менее "раскрученные" цифровые активы. Простота . Все операции, среди которых открытие и пополнение счета, осуществляются дистанционно. Вам не нужно никуда ехать и подписывать дополнительные бумаги. Для открытия счета или совершения сделки достаточно сделать несколько кликов мышкой.



. Все операции, среди которых открытие и пополнение счета, осуществляются дистанционно. Вам не нужно никуда ехать и подписывать дополнительные бумаги. Для открытия счета или совершения сделки достаточно сделать несколько кликов мышкой. Торговать можно как со стационарного компьютера , так и с любого мобильного устройства : смартфона или планшета, загрузив на него специальное приложение.



, так и : смартфона или планшета, загрузив на него специальное приложение. Аналитика. Аналитическая информация и последние новости размещены на торговой платформе. Кроме того, ведущие специалисты с многолетним опытом работы на финансовых рынках всегда подскажут вам интересные инструменты для инвестиций.

Начните свой путь к финансовому благополучию, торгуя криптовалютой на Libertex прямо сейчас. Получите профессиональную консультацию: оставьте свои контакты, заполнив форму ниже, и специалисты Forex Club как можно быстрее свяжутся с вами.