Фондовые рынки мира и другие рискованные активы могут пережить еще одно масштабное падение, если пандемия коронавируса затянется и власти стран вновь введут ограничительные меры. В результате мировой торговли вновь грозит нестабильность.

Такое предупреждение представили в Международном валютном фонде (МВФ), сообщает Минфин с ссылкой на зарубежные СМИ.

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Что известно о мартовском обвале на фондовых рынках

В начале 2020 года на мировых фондовых рынках произошел масштабный обвал основных биржевых показателей. Причиной такого падения является пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения, введенные в ряде стран для сдерживания распространения смертельного заболевания. Хотя мартовский обвал на рынках акций и был большим, одновременно он был коротким. На сегодня основные фондовые индексы выросли и компенсировали все потери.

Индекс S&P, который потерял 34% только в течение 23 дней, сумел восстановиться благодаря мерам Федеральной резервной системы США. Сейчас этот биржевой показатель торгуется у 10% от своего максимума.

Какие факторы свидетельствуют о еще одной коррекции цен на рисковые активы

По данным МВФ, обнародованным в его отчете под названием "Глобальная финансовая стабильность", сейчас можно наблюдать разрыв между оптимизмом на финансовых рынках и эволюцией мировой экономики. Именно такой разрыв и является одной из причин возникновения еще одной коррекции цен на рисковые активы в 2020 году, отмечают в МВФ. В организации также заявили, что оценки многих рынков акций и корпоративных облигаций кажутся "натянутыми".

Недавно МВФ обновил свой прогноз по темпам роста мировой экономики. В частности, международный кредитор снизил уровень мирового ВВП на 2020 год и указал на еще больший спад, чем предполагалось ранее.

Очередное падение фондовых рынков может быть вызвано рядом факторов, среди которых:

длительная и глубокая рецессия;

вторая волна коронавируса;

возобновление мер сдерживания или возрождение торговой напряженности.

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Кроме того, негативное влияние на настроения инвесторов будет иметь и обострение социальных беспорядков, вызванное в ответ на экономическое неравенство, которое со временем только растет.

МВФ вспомнил и о рисках, касающихся совокупного корпоративного долга, который все еще находится на рекордно высоком уровне относительно ВВП. Также кредитор указал и на рост задолженности домашних хозяйств.

В МВФ заявили, что страны с высоким уровнем задолженности могут столкнуться с резким экономическим спадом.