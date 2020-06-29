МВФ во время кризиса: экономический спад проверит на прочность ресурсы мирового кредитора
Мировой экономический кризис из-за пандемии коронавируса может в результате проверить на прочность ресурсы Международного валютного фонда (МВФ), размер которых составляет 1 трлн долларов.
Об этом сообщает Минфин с ссылкой на директора-распорядителя МВФ Кристалину Георгиеву.
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О чем рассказала глава МВФ
Как заявила Георгиева, восстановление экономики начинается в условиях стремительного распространения коронавируса во всем мире. Страны-участники МВФ готовы помочь организации при необходимости, отметила руководительница фонда.
Прогнозы МВФ касательно восстановления мировой экономики
- Ранее в МВФ сообщил, что пандемия коронавируса нанесет более масштабной ущерб мировой экономике, чем было спрогнозировано ранее. В результате международный кредитор снизил прогноз для мирового ВВП на 2020 год.
- По сравнению с апрельскими оценками, темпы роста мировой экономики в 2021 году составят 5,4%. Так, в апреле этот показатель находился на уровне 5,8%.
- Согласно оценкам МВФ, экономика стран с рынком, который формируется, и развивающихся стран, в 2020 году упадет на 3% против ранее прогнозируемого 1%. Однако в 2021 году она вырастет на 5,9% (согласно прошлым прогнозом, рост должен был составить 6,6%).
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Как в МВФ оценивают экономическую ситуацию в Украине?Еще в начале июня, после утверждения программы помощи Украине, МВФ ухудшил прогноз падения украинского ВВП в 2020 году до 8,2%.
Среди причин снижения этого показателя – слабый запас накоплений у населения и ограниченная фискальная поддержка экономики.
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