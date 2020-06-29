Мировой экономический кризис из-за пандемии коронавируса может в результате проверить на прочность ресурсы Международного валютного фонда (МВФ), размер которых составляет 1 трлн долларов.

Об этом сообщает Минфин с ссылкой на директора-распорядителя МВФ Кристалину Георгиеву.

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О чем рассказала глава МВФ

Как заявила Георгиева, восстановление экономики начинается в условиях стремительного распространения коронавируса во всем мире. Страны-участники МВФ готовы помочь организации при необходимости, отметила руководительница фонда.

Прогнозы МВФ касательно восстановления мировой экономики

Ранее в МВФ сообщил, что пандемия коронавируса нанесет более масштабной ущерб мировой экономике, чем было спрогнозировано ранее. В результате международный кредитор снизил прогноз для мирового ВВП на 2020 год .

. По сравнению с апрельскими оценками, темпы роста мировой экономики в 2021 году составят 5,4% . Так, в апреле этот показатель находился на уровне 5,8%.

. Так, в апреле этот показатель находился на уровне 5,8%. Согласно оценкам МВФ, экономика стран с рынком, который формируется, и развивающихся стран, в 2020 году упадет на 3% против ранее прогнозируемого 1%. Однако в 2021 году она вырастет на 5,9% (согласно прошлым прогнозом, рост должен был составить 6,6%).

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