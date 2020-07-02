НБУ будет контролировать деятельность не только банков, но и микрофинансовых организаций, кредитных союзов, страховых компаний и других участников финансового рынка

В рамках вступления закона о сплите, Национальный банк готовит новые законы, которые будут определять правила деятельности участников финансового рынка. Об этом рассказала глава департамента НБУ по методологии регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений Ольга Гурбич во время пресс-конференции, пишет "Минфин".

Законопроект "О финансовых услугах и деятельности по предоставлению финансовых услуг" уже передали в Верховную Раду и обсуждают в рабочей группе парламента.

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Кикие законы планируют принять

По словам Ольги Гурбич, в ближайшее время представят проекты законов о страховании и о кредитных союзах.

Закон о страховании предусматривать имплементацию Евродирективы Solvency II,

– отметила глава департамента.

НБУ планирует подготовить изменения в законе об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств.

Закон о страховой дистрибуцие, который будет регулировать деятельность страховых посредников и работников страховых компаний, которые продают страховые продукты.

Закон о финансовых компаниях, регулирующий деятельность копаний по факторингу, лизингу, ломбардов и финучреждений, которые предоставляют кредиты за счет собственных средств.

Главный принцип регулирования этих сфер деятельности – рискоориентированный подход. В зависимости от того, какие риски создают финансовые учреждения для своих клиентов, будет осуществляться регулирование их деятельности,

– отметила Ольга Гурбич.

Переходный период для небанковских учреждений

Напомним, что 30 июня Нацбанк принял правила для небанковских учреждений на переходный период.

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Правила для небанковских учреждений: