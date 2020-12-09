Золото считается одним из самых надежных активов для инвестиций. Даже пандемия коронавируса значительно не повлияла на его стоимость. Наоборот – с начала года стоимость металла выросла более чем 16%.

Специалисты к золоту относятся неоднозначно. Кто-то считает его вечной ценностью, а кто-то – товаром для спекуляций. Что будет происходить с ценами на золото в ближайшее время и стоит ли инвестировать в золото новичкам – разбирались Финансы24.

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Какая динамика цен на золото

Инвестиции в золото – это операции с банковскими слитками или безналичным золотом для сохранения сбережений и получения прибыли за счет роста стоимости металла. С начала 2000-х годов цена металла на международных рынках неуклонно растет. За все это время обвал произошел только в 2015 году и с тех пор золото продолжает дорожать.

В августе этого года цена металла вообще достигла семилетнего максимума – 2075 долларов за унцию. Сейчас золото торгуется на уровне примерно 1890 долларов за унцию.

Трейдер аналитик Киевского филиала МАБТ Алексей Задорожный говорит, что именно золото стало тем активом, который дал возможность инвесторам сохранить свои деньги в период пандемии коронавируса.

В случае ухудшения ситуации с коронавирусом этот актив снова может показать рост и установить новый исторический максимум. И тогда нужно будет рассмотреть возможность вложения средств в золото. Это позволит вам не только сохранить ваши средства во время кризиса, но и заработать,

– отметил эксперт.

Как инвестировать в золото: самые распространенные способы

Существует несколько способов вложить средства в золото:

Можно купить золотые монеты или целые слитки . При этом, хранение средств в золотых слитках или монетах – достаточно консервативный способ сбережения.

. При этом, хранение средств в золотых слитках или монетах – достаточно консервативный способ сбережения. Еще один вариант вложений в золото – открыть так называемый "металлический счет" в банке , стоимость активов на котором "привязана" к изменению стоимости золота.

, стоимость активов на котором "привязана" к изменению стоимости золота. Однако самым современным, удобным и выгодным вариантом является покупка золота на финансовом рынке.

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По словам Алексея Задорожного, первый вариант – покупка золотых монет или слитков – невыгодный. Ведь во время следующей продаже этих активов их владелец может столкнуться с невыгодному курсу. В некоторых случаях разница в курсе доходит до 20%, говорит аналитик.

То есть купив слиток в банке за 2000 долларов, вам нужно будет дождаться более чем 20% -ного роста стоимости золота, чтобы не понести убытки,

– утверждает Алексей Задорожный.

Кроме того, в Украине есть банки, которые только продают золото, а некоторые готовы выкупить только те слитки, которые инвестор купил именно у них, отмечает эксперт. В результате владелец актива можете столкнуться с ситуацией, когда в нужный момент просто не сможет продать свой актив и получить прибыль.

Недостаток "металлического счета" в банке в высоких комиссиях.

Гораздо выгоднее и удобнее приобрести золото онлайн на финансовом рынке. Это можно сделать не выходя из дома, без дополнительных затрат и рисков. Кроме того, покупая золото на финансовом рынке – вы покупаете его по рыночному курсу и можете быстро и выгодно его продать, получив хорошую прибыль,

– советует Алексей Задорожный.

Как зарабатывать на золоте

Объем инвестиций в золото зависит от того, сколько у инвестора есть свободных средств и какую прибыль он хочет получить. Объем прибыли зависит как от динамики цен на золото, так и от мультипликатора, который использует вкладчик.

Как это работает на практике? Допустим, вы вложите 1000 долларов в золото сейчас на уровне 1900 долларов за унцию. Если после этого металл снова начнет расти и достигнет к концу года уровня в 2000 долларов, то ваш доход составит 100 долларов за полтора месяца. Однако, если вы используете мультипликатор 1:10, ваша прибыль будет уже 1000 долларов. При еще большем мультипликаторе, ваша прибыль, соответственно, будет расти.

Где стоит покупать золото

Чтобы вложить средства в золото, прежде всего, нужно выбрать финансовую компанию, которая предоставляет такую ​​возможность. Одной из самых известных является группа компаний Forex Club, которая с 1997 года предоставляет возможность инвестировать в наиболее привлекательные финансовые инструменты и получать прибыль.

Также удобно открыть и пополнить счет, например, на торговой платформе Libertex, разработанной Forex Club. Сделать это можно буквально не вставая с дивана:

вам останется выбрать золото из списка финансовых инструментов;

ввести сумму, которую вы хотите использовать в соглашении;

нажать на кнопку «в рост», если вы хотите приобрести золото.

Ведь несмотря на нестабильную ситуацию на фондовых рынках, золото остается одним из самых перспективных активов для инвесторов.

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