В борьбе против преступности и теневого сектора экономики в ЕС предлагают ограничить операции с наличной валютой.

Совет ЕС предлагает вернуться к вопросу ограничения платежей наличными на уровне Евросоюза. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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Почему это предлагают

Совет Европейского Союза призвал Еврокомиссию усовершенствовать правовую базу финансовых расследований ЕС для борьбы с организованной преступностью.

Также предлагается рассмотреть необходимость усовершенствовать правовую базу для виртуальных активов.

Оценки показывают, что доходы от организованной преступности в ЕС достигли 110 миллиардов евро в год, а уровень конфискации остается очень низким.

Поэтому финансовые расследования имеют первостепенное значение для ЕС в деле предотвращения организованной преступности и терроризма и борьбы с ними.

Деталей относительно того, как предлагают ограничить наличные платежи, пока не указали, ведь это только на этапе обсуждения.

Финмониторинге в Украине

Напомним, что в Украине также ведут контроль за финансовыми операциями украинцев. Следовательно, при переводе наличной суммы более 5 000 гривен, нужно предъявлять документы.

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К тому же суммы более 30 000 гривен в некоторых сферах будут проверяться, а финансовые операции на сумму свыше 400 000 гривен – все подлежат финмониторинга.