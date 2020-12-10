Курс гривны относительно евро 10 декабря на наличном рынке укрепился на несколько копеек, а вот по отношению к доллару не изменился.

Курс доллара в четверг не изменился по сравнению с предыдущим днем: покупали его за 28,05 гривен, а продавали – по 28,27 гривен, свидетельствуют данные сайта finance.ua.

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Евро в четверг подешевел – покупали его за 33,79 гривны (-7 копеек по сравнению со средой), а продавали по 34,19 гривны (-6 копеек).

Наличный курс валют в Киеве 10 декабря таков:

доллар – 28,10 гривен (покупка) и 28,20 гривен (продажа)

евро – 33,95 гривны (покупка) и 34,05 гривны (продажа).

По курсу валют от НБУ 10 декабря доллар подешевел на 5 копеек и стоил 28,04 гривен. Евро подешевел на 9 копеек – до 33,96 гривен.

Обратите внимание! В бюджете-2020 заложен прогноз курса доллара на уровне 27 гривен. Однако правительство уже пересмотрело макропоказатели из-за эпидемии COVID-19, в том числе и прогноз среднегодового курса доллара – теперь в Кабмине ожидают, что он достигнет отметки 29,5 гривны за доллар.

Как менялся курс валют в течение года

На наличном рынке в 2019 году доллар больше стоил в середине января – 28,33 гривен. С этого времени он постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 гривен. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 гривен. После президентских выборов американская валюта стремительно падала, теряя ежедневно по 5-15 копеек. Доллар начал резко дорожать в цене в конце 2019 года, набрав за три дня 1,5 гривны. С начала 2020 года доллар постепенно растет. Пик роста пришелся на первую половину марта, что связано со вспышкой коронавируса в Украине и введением карантина – в этот период доллар подешевел сразу на 3 гривны за пол месяца. Еще один рост доллара случился в начале июля – на фоне отставки главы НБУ.

Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 – 10 числа евро стоил 32,65 гривны. До середины марта европейская валюта упала до 30 гривен. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укреплялась. Зато начиная с конца 2019 года евро, как и доллар, рос в цене, особенно в начале введения карантина – тогда европейская валюта прибавила в цене сразу 4 гривны за короткий период.

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Чому долар "стрибає"? Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно Плазменные его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит - и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтоб спокойно жить.