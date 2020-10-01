Курс гривны к доллару в четверг, 1 октября, на наличном рынке останется практически на том же уровне, что и был в предыдущий день. Зато евро прибавил несколько копеек по отношению к гривне.

Подробнее о наличном курсе 1 октября

В четверг, 1 октября, доллар в обменниках можно было купить в среднем за 28 гривен 40 копеек (на 1 копейку меньше, чем накануне). Зато продать свою американскую валюту можно по 28 гривен 23 копейки (+1 копейка). Такую стоимость приводит портал Finance.ua.

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Зато евро в четверг поднялся в цене до 33 гривен 32 копеек (+4 копейки). Свои евро в обменники можно было принести по цене 32 гривны 91 копейка (+6 копеек).

Наличный курс валют в Киеве 1 октября:

доллар : 28,32 - 28,45 гривны покупка, 28,10 - 28,31 гривны продаж;

: 28,32 - 28,45 гривны покупка, 28,10 - 28,31 гривны продаж; евро: 33,10 - 33,50 гривны покупка, 32,80 - 33,11 гривны продаж.

Официальный курс

Национальный банк Украины устанавливал на 1 октября официальный курс, где стоимость доллара была определена в 28 гривен 31 копейку, а евро стоил 33 гривны 16 копеек.

Среднегодовой курс гривны относительно доллара / Инфографика 24 канала