Курс гривны к доллару в пятницу, 2 октября, будет на несколько копеек дороже, чем в предыдущий день. Такая же ситуация и с евро, который, если сравнивать с предыдущим днем, добавил несколько копеек.

Подробнее о наличном курсе 2 октября

В пятницу, 2 октября, стоимость доллара в обменниках установили в среднем на уровне 28 гривен 44 копейки (на 4 копейки дороже, чем в предыдущий день). Свои же доллары можно было продать по 28 гривен 25 копеек (+2 копейки). Такие цифры приводит портал Finance.ua.

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Похожая ситуация и с евро, который в пятницу стоил в обменниках 33 гривны 35 копеек (+3 копейки). Стоимость продажи евро также почти пересекла отметку "33" – 32 гривны 94 копейки (+3 копейки).

Наличный курс валют в Киеве 2 октября:

доллар : 28,33 – 28,50 гривны покупка, 28,10 – 28,35 гривны продаж;

: 28,33 – 28,50 гривны покупка, 28,10 – 28,35 гривны продаж; евро: 33,15 – 33,50 гривны покупка, 32,60 – 33,15 гривны продажу.

Официальный курс валют

Национальный банк Украины установил официальный курс на 2 октября, определив стоимость доллара в 28,33 гривны. Зато стоимость евро определена в сумме 33,33 гривны.

Среднегодовой курс гривны относительно доллара / Инфографика 24 канала