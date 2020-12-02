Наличный курс валют 2 декабря: доллар дешевеет, а евро продолжает расти
Курс гривны относительно доллара 2 декабря на наличном рынке после нескольких дней падения возобновил рост, а вот относительно евро гривна продолжает терять позиции.
Доллар в среду покупали за 28,36 гривны (-7 копеек по сравнению с предыдущим рабочим днем), а продавали – по 28,56 гривны (-6 копеек), свидетельствуют данные сайта finance.ua.
Актуально: Поддержка бизнеса в условиях локдауна: какие выплаты могут получить предприниматели
Евро в среду зато подорожало – покупали его за 33,94 гривны (+13 копеек по сравнению со вторником), а продавали по 34,40 гривны (+16 копеек).
Наличный курс валют в Киеве 2 декабря такой:
- доллар – 28,43 гривны (покупка) и 28,50 гривны (продажа);
- евро – 34,10 гривны (покупка) и 34,25 гривны (продажа).
По курсу валют от НБУ 2 декабря доллар подорожал на 6 копеек и стоил 28,56 гривны. Евро в свою очередь подорожало на 7 копеек – до 34,22 гривны.
Как менялся курс валют в течение года
На наличном рынке в 2019 году доллар больше всего стоил в середине января – 28,33 гривны. С этого времени он постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 гривны. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 гривен. После президентских выборов американская валюта стремительно падала, теряя ежедневно по 5-15 копеек. Доллар начал резко дорожать в цене в конце 2019 года, набрав за три дня 1,5 гривны. С начала 2020 года доллар постепенно растет. Пик роста пришелся на первую половину марта, что связано со вспышкой коронавируса в Украине и введением карантина – в этот период доллар подешевел сразу на 3 гривны за пол месяца. Еще один рост доллара произошел в начале июля – на фоне отставки главы НБУ.
Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоило 32,65 гривны. К середине марта европейская валюта упала до 30 гривен. Потом был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укреплялась. Зато начиная с конца 2019 года евро, как и доллар, росло в цене, особенно в начале введения карантина – тогда европейская валюта прибавила в цене сразу 4 гривны за короткий период.
Важно: Сколько зарабатывают женщины и мужчины в Украине: значительный разрыв
Почему доллар "скачет"?Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а следовательно – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрники заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.
Поделиться новостью