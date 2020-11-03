Курс гривны относительно евро и доллара 3 ноября на наличном рынке продолжил снижаться. В частности, доллар так много стоил в январе 2017 года.

Доллар во вторник покупали за 28,52 гривны (+4 копейки по сравнению с понедельником), а продавали - по 28,72 гривны (+3 копейки), свидетельствуют данные сайта finance.ua.

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Евро во вторник покупали за 33,12 гривны (+9 копеек), а продавали по 33,52 гривны (+8 копеек).

Наличный курс валют в Киеве 3 ноября таков:

доллар - 28,60 гривны (покупка) и 28,67 гривны (продажа)

евро - 33,30 гривны (покупка) и 33,40 гривны (продажа).

По курсу валют от НБУ 3 ноября доллар подорожал на 13 копеек и стоил 28,58 гривны. Евро в свою очередь подорожал на 4 копейки – до отметки 33,29 гривны.

Обратите внимание! В бюджете-2020 заложен прогноз курса доллара на уровне 27 гривен. Однако правительство уже пересмотрело макропоказатели из-за эпидемии COVID-19, в том числе и прогноз среднегодового курса доллара – теперь в Кабмине ожидают, что он достигнет отметки 29,5 гривны за доллар.

Как менялся курс валют в течение года

На наличном рынке в 2019 году доллар был самым дорогим в середине января – 28,33 гривны. С этого времени он постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 гривны. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 гривен. После президентских выборов американская валюта стремительно падала, теряя ежедневно по 5-15 копеек. Доллар начал резко дорожать в цене в конце 2019 года, набрав за три дня 1,5 гривны. С начала 2020 года доллар постепенно растет. Пик роста пришелся на первую половину марта, что связано со вспышкой коронавируса в Украине и введением карантина – в этот период доллар подешевел сразу на 3 гривны за пол месяца. Еще один рост доллара случился в начале июля – на фоне отставки главы НБУ.

Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 – 10 числа евро стоило 32,65 гривны. До середины марта европейская валюта упала до 30 гривен. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укреплялась. Зато начиная с конца 2019 евро, как и доллар, росло в цене, особенно в начале введения карантина – тогда европейская валюта прибавила в цене сразу 4 гривны за короткий период.

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Почему доллар "прыгает"Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы - аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту - провоцирует спрос, а следовательно - и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту - создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что следует знать, чтобы спокойно жить.