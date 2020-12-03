Курс гривны относительно доллара 3 декабря на наличном рынке вырос, как и день назад, в то же время относительно евро снижается уже который день подряд.

Доллар в четверг покупали за 28,27 гривны (-9 копеек по сравнению с предыдущим рабочим днем), а продавали – по 28,48 гривны (-8 копеек), свидетельствуют данные сайта finance.ua.

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Евро в четверг подорожал, окончательно перейдя отметку в 34 гривны – покупали его за 34,02 гривны (+8 копеек по сравнению со вторником), а продавали по 34,46 гривны (+6 копеек).

Наличный курс валют в Киеве 3 декабря такой:

доллар – 28,35 гривны (покупка) и 28,42 гривны (продажа)

евро – 34,20 гривны (покупка) и 34,35 гривны (продажа).

По курсу валют от НБУ 3 декабря доллар подешевел на 12 копеек и стоил 28,44 гривны. Евро в свою очередь подорожал на 10 копеек – до 34,32 гривны.

Обратите внимание! В бюджете-2020 заложен прогноз курса доллара на уровне 27 гривен. Однако правительство уже пересмотрело макропоказатели и-за эпидемии COVID-19, в том числе и прогноз среднегодового курса доллара – теперь в Кабмине ожидают, что он достигнет отметки 29,5 гривны за доллар.

Как менялся курс валют в течение года

На наличном рынке в 2019 году доллар больше всего стоил в середине января – 28,33 гривны. С этого времени он постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 гривны. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 гривен. После президентских выборов американская валюта стремительно падала, теряя ежедневно по 5-15 копеек. Доллар начал резко дорожать в цене в конце 2019 года, набрав за три дня 1,5 гривны. С начала 2020 года доллар постепенно растет. Пик роста пришелся на первую половину марта, что связано со вспышкой коронавируса в Украине и введением карантина – в этот период гривна подешевела сразу на 3 гривны за полмесяца. Еще один рост доллара случился в начале июля – на фоне отставки главы НБУ.

Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 гривны. До середины марта европейская валюта упала до 30 гривен. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укреплялась. В то же время начиная с конца 2019 года евро, как и доллар, рос в цене, особенно в начале введения карантина – тогда европейская валюта прибавила в цене сразу 4 гривны за короткий период.

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Почему доллар "скачет"?Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.