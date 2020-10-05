Курс гривны к доллару и евро в понедельник, 5 октября, на наличном рынке претерпел некоторые изменения. В частности, как американская, так и европейская валюты на несколько копеек пошли вверх. Касается это и покупки, и продажи.

Подробнее о наличном курсе 5 октября

Доллар в понедельник банки покупали за 28,3 гривны (+5 копеек по сравнению с пятницей, 2 октября), а продавали – по 28,5 гривны (+6 копеек), Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

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Стоимость евро в обменниках также возросла. Покупали банки европейскую валюту за 33 гривны (+6 копеек), а продавали ее по 33,41 гривны (также +6 копеек).

Наличный курс валют в Киеве 5 октября:

доллар – 28,35 гривны (покупка) и 28,45 гривны (продажа);

евро – 33,1 гривны (покупка) и 33,25 гривны (продажа).

Согласно официальному курсу валют от НБУ, 5 октября доллар прибавил 1 копейку и теперь стоит 28,34 гривны за единицу. Зато евро подешевел на 10 копеек и его цена во вторник составляет 33,23 гривны.

Основное о курсе доллара в 2020 году В начале 2020 года минимальная стоимость доллара составляла 23,68 гривны . А за один евро нужно было выложить 26,4 – 26,5 гривны.

. А за один евро нужно было выложить В бюджете-2020 заложен прогноз курса доллара на уровне 27 гривен . Однако правительство уже пересмотрело макропоказатели из-за эпидемии COVID-19, в том числе и прогноз среднегодового курса доллара – теперь в Кабмине ожидают, что он достигнет отметки 29,5 гривны за доллар.

. Однако правительство уже пересмотрело макропоказатели из-за эпидемии COVID-19, в том числе и прогноз среднегодового курса доллара – теперь в Кабмине ожидают, что он достигнет отметки 29,5 гривны за доллар. С конца февраля и до апреля произошел значительный рост как американской, так и европейской валют. На это повлиял ряд факторов, прежде всего распространение коронавируса в мире . В апреле же доллар и евро с определенными колебаниями в основном шли вниз. В итоге в конце месяца американская валюта опустилась ниже 27 гривен за единицу, а европейская – ниже 29 гривен.

. В апреле же доллар и евро с определенными колебаниями в основном шли вниз. В итоге в конце месяца американская валюта опустилась за единицу, а европейская – Новый скачок вверх состоялся в мае, потом можно было наблюдать определенные колебания, в июле и в начале августа рост валюты продолжился. Так, за это время американская валюта преодолела отметку в 27 гривен и ниже 26,6 гривны за единицу не опускалась. Кроме того, несколько раз даже едва не поднялась до 28 гривен.

и ниже 26,6 гривны за единицу не опускалась. Кроме того, несколько раз даже едва не поднялась до 28 гривен. В августе доллар в основном держался на уровне 27,5 – 27,6 гривны за единицу , а максимальным был показатель в 27,82 гривны за единицу в начале месяца.

, а максимальным был показатель в 27,82 гривны за единицу в начале месяца. В сентябре доллар шел вверх. Так, в начале месяца он стоил 27,56 гривны, а уже через неделю его стоимость выросла до 27,73 гривны за единицу. Пока же доллар стоит на уровне 28,25 – 28,26 гривны за единицу.

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