Наличный курс валют 5 октября: доллар и евро синхронно прибавили в цене
Курс гривны к доллару и евро в понедельник, 5 октября, на наличном рынке претерпел некоторые изменения. В частности, как американская, так и европейская валюты на несколько копеек пошли вверх. Касается это и покупки, и продажи.
Подробнее о наличном курсе 5 октября
- Доллар в понедельник банки покупали за 28,3 гривны (+5 копеек по сравнению с пятницей, 2 октября), а продавали – по 28,5 гривны (+6 копеек), Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.
К теме Продолжит ли гривна осеннее падение: прогноз курса на неделю
- Стоимость евро в обменниках также возросла. Покупали банки европейскую валюту за 33 гривны (+6 копеек), а продавали ее по 33,41 гривны (также +6 копеек).
Наличный курс валют в Киеве 5 октября:
- доллар – 28,35 гривны (покупка) и 28,45 гривны (продажа);
- евро – 33,1 гривны (покупка) и 33,25 гривны (продажа).
Согласно официальному курсу валют от НБУ, 5 октября доллар прибавил 1 копейку и теперь стоит 28,34 гривны за единицу. Зато евро подешевел на 10 копеек и его цена во вторник составляет 33,23 гривны.
Обратите внимание Коронавирус у Трампа обвалил курс доллара к иене и цены на нефть: насколько все серьезно
Статистика курса доллара в Украине с 1996 по 2019 год / Инфографика 24 канала
Выбор редакции
-
Как заработать на акциях Apple: где купить и какую прибыль можно получить9 сентября , 11:15
-
Курс валют на 1 октября: в Украине стремительно дорожает евро, доллар тоже немного вырос1 октября , 08:25
-
Доллар США может потерять свое лидерство на финансовом рынке: что об этом свидетельствует4 октября , 12:51