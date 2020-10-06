Курс гривны относительно доллара и евро во вторник, 6 октября, на наличном рынке претерпел изменения. Главная валюта США только на копейку подешевела, в то же время стоимость евро ощутимо выросла.

Подробнее о наличном курсе 6 октября

Во вторник, 6 октября, стоимость доллара в обменниках составляла в среднем 28 гривен 49 копеек (на 1 копейку дешевле, чем в предыдущий день). Продать же американскую валюту можно было за 28 гривен 29 копеек (тоже на копейку меньше). Такую информацию приводит портал Finance.ua.

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Зато главная европейская валюта ощутимо подорожала. В обменниках евро стоил 33 гривны 51 копейку (+10 копеек). Продать валюту можно было за 33 гривны 9 копеек (+9 копеек).

Наличный курс валют в Киеве 6 октября:

доллар : 28,36 – средняя покупка, 28,41 – средняя продажа;

: 28,36 – средняя покупка, 28,41 – средняя продажа; евро: 33,28 – покупка, 33,35 – продажа.

Официальный курс валют

Национальный банк Украины установил официальный курс на 6 октября, определив стоимость доллара в 28,40 гривны. Зато стоимость евро определена в сумме 33,40 гривны.

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Среднегодовой курс гривны относительно доллара / инфографика 24 канала