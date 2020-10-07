Курс гривны относительно доллара и евро в среду, 7 октября, на наличном рынке снова претерпел изменения. Обе иностранные валюты немного подешевели.

Подробнее о наличном курсе 7 октября

В среду, 7 октября, стоимость доллара в обменниках составляла в среднем 28 гривен 45 копейки (на 4 копейки меньше, чем в предыдущий день). Продать же главную валюту США можно было за 28 гривен 25 копеек (тоже на 4 копейки меньше). Такую информацию приводит портал Finance.ua.

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Что касается главной европейской валюты, то она тоже немного подешевела. В обменниках евро стоило 33 гривны 49 копеек (на 2 копейки меньше, чем 6 октября). Продать валюту можно было за 33 гривны 3 копеек (меньше на 6 копеек).

Наличный курс валют в Киеве 7 октября:

доллар: 28,32 – средняя покупка, 28,38-средняя продажа;

евро: 33,15 – покупка, 33,28-продажа.

Официальный курс валют

Национальный банк Украины установил официальный курс на 7 октября, определив стоимость доллара на уровне 28,36 гривны. Одно евро официально стоило 33,48 гривны.

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Среднегодовой курс гривны относительно доллара / инфографика 24 канала