Курс гривны относительно доллара и евро в четверг, 8 октября, на наличном рынке несколько изменился. Как американская, так и европейская валюта потеряли в цене.

Подробнее о наличном курсе 8 октября

В четверг, 8 октября, в обменниках за 1 доллар просили в среднем 28 гривен 37 копеек – это на 8 копеек меньше, чем накануне. Продать же единицу американской валюты можно было за 28 гривен 18 копеек – на 7 копеек дешевле, чем 7 октября. Об этом информирует портал Finance.ua.

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Что касается евро, то его стоимость, как и доллара, снизилась. За 1 евро в обменниках в среднем давали 32 гривны 98 копеек (на 5 копеек меньше, чем в предыдущий день). Купить единицу европейской валюты можно было за 33 гривны 38 копеек (сразу на 11 копеек дешевле, чем 7 октября).

доллар: 28,20 – средняя покупка, 28,27 – средняя продажа;

евро: 33,05 – покупка, 33,17 – продажа.

Официальный курс валют

Национальный банк Украины установил официальный курс на 8 октября, определив стоимость доллара на уровне 28,32 гривны. Зато одно евро официально стоило 33,33 гривны.

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Середньорічний курс гривні щодо долара / Інфографіка 24 каналу