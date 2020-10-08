Наличный курс валют 8 октября: евро и доллар подешевели
Курс гривны относительно доллара и евро в четверг, 8 октября, на наличном рынке несколько изменился. Как американская, так и европейская валюта потеряли в цене.
Подробнее о наличном курсе 8 октября
В четверг, 8 октября, в обменниках за 1 доллар просили в среднем 28 гривен 37 копеек – это на 8 копеек меньше, чем накануне. Продать же единицу американской валюты можно было за 28 гривен 18 копеек – на 7 копеек дешевле, чем 7 октября. Об этом информирует портал Finance.ua.
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Что касается евро, то его стоимость, как и доллара, снизилась. За 1 евро в обменниках в среднем давали 32 гривны 98 копеек (на 5 копеек меньше, чем в предыдущий день). Купить единицу европейской валюты можно было за 33 гривны 38 копеек (сразу на 11 копеек дешевле, чем 7 октября).
Наличный курс валют в Киеве 8 октября:
- доллар: 28,20 – средняя покупка, 28,27 – средняя продажа;
- евро: 33,05 – покупка, 33,17 – продажа.
Официальный курс валют
Национальный банк Украины установил официальный курс на 8 октября, определив стоимость доллара на уровне 28,32 гривны. Зато одно евро официально стоило 33,33 гривны.
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Середньорічний курс гривні щодо долара / Інфографіка 24 каналу