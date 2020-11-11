Наличный курс валют 11 ноября: доллар снова начал дорожать
Курс гривны к доллару и евро 11 ноября на наличном рынке вел себя по-разному: доллар после затяжного падения начал снова дорожать, а вот европейская валюта наоборот – подешевела на несколько копеек.
Доллар в среду покупали за 28,15 гривны (+5 копеек по сравнению со вторником), а продавали – по 28,38 гривны (+4 копейки), свидетельствуют данные сайта finance.ua.
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Евро в среду в свою очередь подешевело: покупали его за 33,04 гривны (-1 копейка), а продавали по 33,46 гривны (-2 копейки).
Наличный курс валют в Киеве 11 ноября таков:
- доллар – 28,25 гривны (покупка) и 28,33 гривны (продажа)
- евро – 33,20 гривны (покупка) и 33,30 гривны (продажа).
Согласно курсу валют НБУ 11 ноября доллар подорожал на копейку и стоил 28,12 гривны. Евро в свою очередь подешевело на 19 копеек – до отметки 33,20 гривны.
Как менялся курс валют в течение года
На наличном рынке в 2019 году доллар больше всего стоил в середине января – 28,33 гривны. С этого времени он постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 гривны. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 гривен. После президентских выборов американская валюта стремительно падала, теряя ежедневно по 5-15 копеек. Доллар начал резко дорожать в цене в конце 2019 года, набрав за три дня 1,5 гривны. От начала 2020 года доллар постепенно растет. Пик роста пришелся на первую половину марта, что связано со вспышкой коронавируса в Украине и введением карантина – в этот период доллар подешевел сразу на 3 гривны за пол месяца. Еще один рост доллара случился в начале июля – на фоне отставки главы НБУ.
Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоило 32,65 гривны. До середины марта европейская валюта упала до 30 гривен. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укреплялась. Зато начиная с конца 2019 евро, как и доллар, росло в цене, особенно в начале введения карантина – тогда европейская валюта прибавила в цене сразу 4 гривны за короткий период.
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Почему доллар "скачет"?Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а следовательно – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что следует знать, чтобы спокойно жить.
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