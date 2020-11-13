Курс гривны к доллару 13 ноября на наличном рынке укрепился, а вот относительно евро не изменился.

Доллар в пятницу подешевел на 5 копеек – покупали его за 28,12 гривны, а продавали – по 28,34 гривны, свидетельствуют данные сайта finance.ua.

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Евро в пятницу покупали за 33,02 гривны (как и день назад), а продавали по 33,41 гривны (-1 копейка).

Наличный курс валют в Киеве 13 ноября таков:

доллар – 28,23 гривны (покупка) и 28,28 гривны (продажа)

евро – 33,15 гривны (покупка) и 33,25 гривны (продажа).

Согласно курсу валют НБУ 13 ноября доллар подорожал на 4 копейки и стоил 28,20 гривны. Евро в свою очередь подорожало на 13 копеек – до отметки 33,27 гривны.

Обратите внимание! В бюджете-2020 заложен прогноз курса доллара на уровне 27 гривен. Однако правительство уже пересмотрело макропоказатели из-за эпидемии COVID-19, в том числе и прогноз среднегодового курса доллара – теперь в Кабмине ожидают, что он достигнет отметки 29,5 гривны за доллар.

Как менялся курс валют в течение года

На наличном рынке в 2019 году доллар больше всего стоил в середине января – 28,33 гривны. С этого времени он постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 гривны. В течении марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 гривен. После президентских выборов американская валюта стремительно падала, теряя ежедневно по 5-15 копеек. Доллар начал резко дорожать в цене в конце 2019 года, набрав за три дня 1,5 гривны. От начала 2020 года доллар постепенно растет. Пик роста пришелся на первую половину марта, что связано со вспышкой коронавируса в Украине и введением карантина – в этот период доллар подешевел сразу на 3 гривны за пол месяца. Еще один рост доллара случился в начале июля – на фоне отставки главы НБУ.

Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоило 32,65 гривны. До середины марта европейская валюта упала до 30 гривен. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укреплялась. Зато начиная с конца 2019 года евро, как и доллар, рос в цене, особенно в начале введения карантина – тогда европейская валюта прибавила в цене сразу 4 гривны за короткий период.

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