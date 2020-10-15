Курс гривны относительно евро 15 октября на наличном рынке снизился, продолжая "волнообразную" традицию последних дней. Однако доллар прибавляет по несколько копеек в цене уже третий рабочий день подряд.

Доллар в четверг покупали за 28,24 гривен (на 3 копейки дороже, чем во вторник), а продавали – по 28,43 гривен (+1 копейка), свидетельствуют данные сайта finance.ua.

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Евро взамен покупали за 32,98 гривен (на 9 копеек дешевле, чем во вторник), а продавали по 33,40 гривен (-8 копеек).

Наличный курс валют в Киеве 15 октября такой:

доллар – 28,32 гривен (покупка) и 28,35 гривен (продажа);

евро – 33,10 гривны (покупка) и 33,20 гривны (продажа).

По курсу валют от НБУ 15 октября доллар подорожал на 7 копеек и стоил 28,32 гривен. Евро в свою очередь подорожало на 5 копеек – до отметки 33,39 гривны.

Обратите внимание! В бюджете-2020 заложен прогноз курса доллара на уровне 27 гривен. Однако правительство уже пересмотрело макропоказатели за эпидемии COVID-19, в том числе и прогноз среднегодового курса доллара – теперь в Кабмине ожидают, что он достигнет отметки 29,5 гривен за доллар.

Как менялся курс валют в течение года

На наличном рынке в 2019 году доллар больше всего стоил в середине января – 28,33 гривен. С этого времени он постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 гривен. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 гривен. После президентских выборов американская валюта стремительно падала, теряя ежедневно по 5-15 копеек. Доллар начал резко дорожать в цене в конце 2019 года, набрав за три дня 1,5 гривен. С начала 2020 года доллар постепенно растет. Пик роста пришелся на первую половину марта, что связано со вспышкой коронавирус в Украине и введением карантина – в этот период доллар подешевел сразу на 3 гривен за пол месяца. Еще один рост доллара произошло в начале июля – на фоне отставки главы НБУ.

Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоило 32,65 гривны. К середине марта европейская валюта упала до 30 гривен. Потом был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укреплялась. Зато начиная с конца 2019 года евро, как и доллар, росло в цене, особенно в начале введения карантина – тогда европейская валюта прибавила в цене сразу 4 гривны за короткий период.

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Почему доллар "скачет"?

Курс гривен в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривен, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а следовательно – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрники заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Курс гривен в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривен, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а следовательно – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрники заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить

Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала