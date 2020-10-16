Курс гривны относительно евро и доллара 16 октября на наличном рынке вел себя по-разному – европейская валюта подешевела, а вот американская добавила в цене 2 копейки.

Доллар в пятницу прибавил в цене 2 копейки – покупали его за 28,26 гривны, а продавали – по 28,45 гривны, свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Важно: Госбюджет-2021 не рассмотрели в комитете Рады из-за отсутствия кворума

Евро в свою очередь покупали за 32,94 гривны (на 4 копеек дешевле, чем в предыдущий день), а продавали по 33,34 гривны (-6 копеек).

Наличный курс валют в Киеве 16 октября таков:

доллар – 28,35 гривны (покупка) и 28,39 гривны (продажа)

евро – 33,10 гривны (покупка) и 33,20 гривны (продажа).

Согласно курсу валют НБУ 16 октября доллар подорожал на 2 копейки и стоил 28,34 гривны. Евро в свою очередь подешевело на 11 копеек – до отметки 33,28 гривны.

Обратите внимание! В бюджете-2020 заложен прогноз курса доллара на уровне 27 гривен. Однако правительство уже пересмотрело макропоказатели из-за эпидемии COVID-19, в том числе и прогноз среднегодового курса доллара – теперь в Кабмине ожидают, что он достигнет отметки 29,5 гривны за доллар.

Как менялся курс валют в течение года

На наличном рынке в 2019 году доллар больше всего стоил в середине января – 28,33 гривны. С этого времени он постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 гривны. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 гривен. После президентских выборов американская валюта стремительно падала, теряя ежедневно по 5-15 копеек. Доллар начал резко дорожать в цене в конце 2019 года, набрав за три дня 1,5 гривны. С начала 2020 года доллар постепенно растет. Пик роста пришелся на первую половину марта, что связано со вспышкой коронавируса в Украине и введением карантина – в этот период гривна подешевела сразу на 3 гривны за пол месяца. Еще один рост доллара случился в начале июля – фоне отставки главы НБУ.

Похожая ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоило 32,65 гривны. До середины марта европейская валюта упала до 30 гривен. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укреплялась. Зато начиная с конца 2019 года евро, как и доллар, рос в цене, особенно в начале введения карантина – тогда европейская валюта прибавила в цене сразу 4 гривны за короткий период.

Актуально: Большинство – против: что украинцы думают о свободной экономической зоне для Донбасса