Курс гривны к доллару 16 ноября на наличном рынке несколько укрепился. Американская валюта подешевела, европейская – наоборот подорожала.

Доллар в понедельник подешевел на 3 копейки, покупали его за 28,09 гривны, а продавали – по 28,31 гривны. Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

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Евро в пятницу покупали за 33,05 гривны (на 3 копейки дороже, чем 13 ноября), а продавали – по 33,43 гривны (+3 копейки).

Наличный курс валют в Киеве за 16 ноября

Доллар – 28,25 гривны (покупка) и 28,30 гривны (продажа)

Евро – 33,20 гривны (покупка) и 33,35 гривны (продажа).

Согласно курсу валют от НБУ 16 ноября, доллар подешевел на 8 копеек и стоит 28,12 гривны. Евро также подешевел на 6 копеек, его стоимость составляет 33,21 гривны.

Заметим, что в бюджете-2020 прогноз курса доллара заложили уровне 27 гривен. Однако в Кабмине уже пересмотрели макропоказатели из-за эпидемии коронавируса, в частности, прогноз курса доллара. Таким образом американская валюта может достигнуть отметки 29,5 гривны.

Как менялся курс валют в течение 2019 – 2020 годов

Доллар:

На наличном рынке в 2019 году самым дорогим доллар был всередине января – 28,33 гривны. После этого он все время падал. В начале марта опустился до 26,57 гривны.

В марте-апреле зафиксировали прыжки американской валюты – ниже или выше 27 гривен.

После выборов президента в Украине доллар стремительно падал: ежедневно валюта теряла по 5-15 копеек. Однако в конце 2019 года доллар начал дорожать. Всего за 3 дня валюта набрала 1,5 гривны.

С начала 2020 года доллар растет. Больше всего валюта подорожала в первой половине марта – 3 гривны. Это связано с карантином и пандемией коронавируса. Еще один рост доллара был в начале июля – на фоне отставки главы НБУ.

Евро:

Похожая ситуация с евро. Пик пришелся на середину января 2019 года. Тогда евро стоил 32,65 гривны. До середины марта европейская валюта упала до 30 гривен. Затем зафиксировали незначительный скачок, а после выборов гривна укреплялась.

Однако с конца 2019 года стоимость евро, как и доллара, росла. В начале введения карантина европейская валюта подорожала на 4 гривны за короткий период.

Почему доллар "скачет"?

НБУ не отвечает за курс валют и искусственно поддерживает его. Нацбанк пытается достичь низкой и стабильной инфляции. Ранее прыжки валюты объясняли тем, что Украина – аграрная страна. То есть, когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос и рост курса. Зато когда аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение и курс снижается. Однако сейчас на курс влияет ситуация с коронавирусом.

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