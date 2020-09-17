Курс гривны относительно доллара 17 сентября на наличном рынке практически не изменился, а вот по отношению к евро украинская валюта подорожала сразу на 10 копеек – впервые за две недели.

Доллар в четверг покупали за 28 гривен (+2 копейки по сравнению со средой), а продавали – по 28,20 гривны (+1 копейка), свидетельствуют данные сайта finance.ua.

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Евро зато подешевело – в четверг покупали его за 32,85 гривны (-12 копеек), а продавали по 33,29 гривны (-11 копеек).

Наличный курс валют в Киеве 17 сентября такой:

доллар – 28,10 гривны (покупка) и 28,15 гривны (продажа);

евро – 33,07 гривны (покупка) и 33,20 гривны (продажа).

По курсу валют от НБУ 17 сентября доллар подорожал на 6 копеек и стоил 28,12 гривны. Евро подорожало на 5 копеек – до 33,39 гривны.

Обратите внимание! В бюджете-2020 заложен прогноз курса доллара на уровне 27 гривен. Однако правительство уже пересмотрело макропоказатели из-за эпидемии COVID-19, в том числе и прогноз среднегодового курса доллара – теперь в Кабмине ожидают, что он достигнет отметки 29,5 гривны за доллар.

Как менялся курс валют в течение года

На наличном рынке в 2019 году доллар больше всего стоил в середине января – 28,33 гривны. С этого времени он постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 гривны. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 гривен. После президентских выборов американская валюта стремительно падала, теряя ежедневно по 5-15 копеек. Доллар начал резко дорожать в цене в конце 2019 года, набрав за три дня 1,5 гривны. С начала 2020 года доллар постепенно растет. Пик роста пришелся на первую половину марта, что связано со вспышкой коронавируса в Украине и введением карантина – в этот период доллар подешевел сразу на 3 гривны за полмесяца. Еще один скачек доллара случился в начале июля – фоне отставки главы НБУ.

Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоило 32,65 гривны. До середины марта европейская валюта упала до 30 гривен. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укреплялась. А начиная с конца 2019 евро, как и доллар, рос в цене, особенно в начале введения карантина – тогда европейская валюта прибавила в цене сразу 4 гривны за короткий период.

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Почему доллар "скачет"? Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а следовательно – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что следует знать, чтобы спокойно жить.



Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала