Курс гривны к доллару 17 ноября продолжает укрепляться. Американская валюта подешевела. А вот евро поднялся в цене.

Во вторник, 17 ноября, доллар подешевел – но очень незначительно. Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Накануне Наличный курс на 16 ноября: доллар подешевел, а евро подорожал

При покупке за доллар давали 28,08 гривны. Это на 1 копейку меньше, чем 16 ноября. Что касается продажи, то стоимость единицы американской валюты достигла 28,29 гривны – на 2 копейки меньше, чем накануне.

Стоимость евро, в отличие от доллара, возросла.

Продажа : 1 евро – 33,46 гривны (на 2 копейки больше, чем 16 ноября).

: 1 евро – 33,46 гривны (на 2 копейки больше, чем 16 ноября). Покупка: 1 евро – 33,08 гривны (на 3 копейки больше, чем накануне).

Наличный курс валют в Киеве

Доллар – 28,20 гривны (покупка) и 28,25 гривны (продажа).

Евро – 33,20 гривны (покупка) и 33,40 гривны (продажа).

Курс НБУ на 17 ноября

Отметим, что НБУ установил следующий курс валют на 17 ноября. 1 доллар стоит 28 гривен 11 копеек. Еденицу европейской валюты оценили в 33 гривны 24 копейки.

Как менялся курс валют в течение года

На наличном рынке в 2019 году доллар больше всего стоил в середине января – 28,33 гривны. С этого времени он постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 гривны. В течение марта – апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 гривен.

После президентских выборов американская валюта стремительно падала, теряя ежедневно по 5 – 15 копеек. Доллар начал резко дорожать в цене в конце 2019 года, набрав за три дня 1,5 гривны. С начала 2020 года доллар постепенно растет. Пик роста пришелся на первую половину марта, что связано со вспышкой коронавируса в Украине и введением карантина – в этот период доллар подешевел сразу на 3 гривны за пол месяца. Еще один скачок доллара случился в начале июля – фоне отставки главы НБУ.

Подобная ситуация и с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоило 32,65 гривны. До середины марта европейская валюта упала до 30 гривен. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укреплялась. А начиная с конца 2019 года евро, как и доллар, росло в цене, особенно в начале введения карантина – тогда европейская валюта прибавила в цене сразу 4 гривны за короткий период.