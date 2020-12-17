Наличный курс валют 17 декабря: евро существенно прибавило в цене
Курс гривны к доллару и евро 17 декабря на наличном рынке второй день подряд снижался после длительного периода роста. В частности, евро прибавил в цене сразу 17 копеек.
Доллар в четверг покупали за 27,79 гривны (+6 копеек по сравнению со средой), а продавали – по 28,05 гривны (+7 копеек), свидетельствуют данные сайта finance.ua.
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Евро в четверг покупали за 33,73 гривны (+16 копеек), а продавали по 34,17 гривны (+18 копеек).
Наличный курс валют в Киеве 17 декабря таков:
- доллар – 27,90 гривны (покупка) и 28,00 гривны (продажа)
- евро – 33,90 гривны (покупка) и 34,10 гривны (продажа).
Согласно курсу валют НБУ 17 декабря доллар подешевел на 2 копейки и стоил 27,74 гривны. Евро стоило 33,80 гривны – на 11 копеек дороже, чем день назад.
Как менялся курс валют в течение года
На наличном рынке в 2019 году доллар больше всего стоил в середине января – 28,33 гривны. С этого времени он постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 гривны. В течении марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 гривен. После президентских выборов американская валюта стремительно падала, теряя ежедневно по 5-15 копеек. Доллар начал резко дорожать в цене в конце 2019 года, набрав за три дня 1,5 гривны. От начала 2020 года доллар постепенно растет. Пик роста пришелся на первую половину марта, что связано со вспышкой коронавируса в Украине и введением карантина – в этот период доллар подешевел сразу на 3 гривны за пол месяца. Еще один рост доллара случился в начале июля – на фоне отставки главы НБУ.
Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоило 32,65 гривны. До середины марта европейская валюта упала до 30 гривен. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укреплялась. Зато начиная с конца 2019 года евро, как и доллар, рос в цене, особенно в начале введения карантина – тогда европейская валюта прибавила в цене сразу 4 гривны за короткий период.
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Почему доллар "скачет"?Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а следовательно – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что следует знать, чтобы спокойно жить.
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