Курс гривны относительно доллара продолжает неуверенно плавать - после непродолжительного укрепления гривна несколько ослабляется. Также подорожал и евро, но значительно ощутимее доллара.

О том, какой была стоимость главных западных валют в обменниках, рассказывает портал Finance.ua. Интересно Гривна существенно обесценилась за 2020 год: эксперт назвал причины Средняя стоимость валюты в обменниках: доллар: 28,10 гривны продажа и 28,32 гривны покупка,

28,10 гривны продажа и 28,32 гривны покупка, евро: 33,14 гривны продажа и 33,53 гривны покупка. Стоимость валюты в обменниках Киева: доллар : около 28,15 гривны продажа и 28,30 гривны покупка,

: около 28,15 гривны продажа и 28,30 гривны покупка, евро: около 33,28 гривны продажа и 33,50 гривны покупка. Официальный курс валют Национальный банк Украины определил на 18 ноября стоимость гривны относительно иностранных валют в таком эквиваленте: 28 гривен 11 копеек за доллар и 33 гривны 40 копеек за евро. Почему доллар "скачет"?

Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна.



Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а следовательно – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрники заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна.Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а следовательно – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрники заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.