Курс гривны относительно евро и доллара 19 октября на наличном рынке продолжил снижаться, причем американская валюта продолжает прибавлять в цене по несколько копеек в день, начиная с 10 октября.

Доллар в понедельник прибавил в цене еще несколько копеек – покупали его за 28,27 гривны (+ 1 копейка по сравнению с прошлым рабочим днем), а продавали – по 28,45 гривны (+2 копейки), свидетельствуют данные сайта finance.ua.

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Евро при этом покупали за 33,01 гривны (на 7 копеек дороже, чем в пятницу), а продавали по 33,40 гривны (+6 копеек).

Наличный курс валют в Киеве 19 октября такой:

доллар – 28,33 гривны (покупка) и 28,39 гривны (продажа);

евро – 33,15 гривны (покупка) и 33,25 гривны (продажа).

По курсу валют от НБУ 19 октября доллар подорожал на 2 копейки и стоил 28,36 гривны. Евро в свою очередь подорожало на 12 копеек – до отметки 33,30 гривны.

Обратите внимание! В бюджете-2020 заложен прогноз курса доллара на уровне 27 гривен. Однако правительство уже пересмотрело макропоказатели за эпидемии COVID-19, в том числе и прогноз среднегодового курса доллара – теперь в Кабмине ожидают, что он достигнет отметки 29,5 гривен за доллар.

Как менялся курс валют в течение года

На наличном рынке в 2019 году доллар больше всего стоил в середине января – 28,33 гривен. С этого времени он постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 гривен. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 гривен. После президентских выборов американская валюта стремительно падала, теряя ежедневно по 5-15 копеек. Доллар начал резко дорожать в цене в конце 2019 года, набрав за три дня 1,5 гривен. С начала 2020 года доллар постепенно растет. Пик роста пришелся на первую половину марта, что связано со вспышкой коронавирус в Украине и введением карантина – в этот период доллар подешевел сразу на 3 гривен за пол месяца. Еще один рост доллара произошло в начале июля – на фоне отставки главы НБУ.

Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоило 32,65 гривны. К середине марта европейская валюта упала до 30 гривен. Потом был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укреплялась. Зато начиная с конца 2019 года евро, как и доллар, росло в цене, особенно в начале введения карантина – тогда европейская валюта прибавила в цене сразу 4 гривны за короткий период.

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Почему доллар "скачет"?



Курс гривен в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривен, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а следовательно – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрники заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.