Наличный курс валют 19 ноября: доллар и евро продолжают дорожать
Курс гривны относительно доллара 19 ноября продолжает ослаблять свои позиции. Европейская валюта также выросла по сравнению с 18 ноября.
Какой была стоимость главных мировых валют в обменниках Украины, сообщает портал Finance.ua.
Актуально Гривна существенно обесценилась за 2020 год: эксперт назвал причины
Средняя стоимость валюты в обменниках:
доллар: 28,33 гривны продажа и 28,39 гривны покупка,
евро: 33,28 гривны продажа и 33,43 гривны покупка.
Стоимость валюты в обменниках Киева:
доллар: около 28,21 гривны продажа и 28,42 гривны покупка,
евро: 33,40 гривны продажа и 33,58 гривны покупка.
Национальный банк Украины определил на 19 ноября стоимость гривны относительно иностранных валют в таком эквиваленте: 28 гривен 10 копеек за доллар и 33 гривны 39 копеек за евро.
Почему доллар "прыгает"?
- Курс гривны в Украине пока довольно гибкий.
- Национальный банк Украины сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его.
- Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции.
- Скачки иностранной валюты НБУ объясняет прежде всего сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а следовательно – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрники заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается.
- Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.
Поделиться новостью