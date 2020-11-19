Курс гривны относительно доллара 19 ноября продолжает ослаблять свои позиции. Европейская валюта также выросла по сравнению с 18 ноября.

Какой была стоимость главных мировых валют в обменниках Украины, сообщает портал Finance.ua.

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Средняя стоимость валюты в обменниках:

доллар: 28,33 гривны продажа и 28,39 гривны покупка,

евро: 33,28 гривны продажа и 33,43 гривны покупка.

Стоимость валюты в обменниках Киева:

доллар: около 28,21 гривны продажа и 28,42 гривны покупка,

евро: 33,40 гривны продажа и 33,58 гривны покупка.

Национальный банк Украины определил на 19 ноября стоимость гривны относительно иностранных валют в таком эквиваленте: 28 гривен 10 копеек за доллар и 33 гривны 39 копеек за евро.