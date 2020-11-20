Наличный курс валют 20 ноября: доллар дешевеет
Курс гривны относительно доллара 20 ноября продолжает неуверенно плавать. Гривна несколько ослабла относительно доллара. В то же время европейская валюта продолжает расти.
Какой была стоимость главных мировых валют в обменниках Украины, сообщает портал Finance.ua.
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Средняя стоимость валюты в обменниках:
- доллар – 28,26 гривны продажа и 28,49 гривны покупка;
- евро – 33,30 гривны продажа и 33,72 гривны покупка.
Стоимость валюты в обменниках Киева:
- доллар – около 28,26 гривны продажа и 28,48 гривны покупка;
- евро – 33,29 гривны продажа и 33,72 гривны покупка.
Официальный курс валют
По данным Национального банка Украины, стоимость гривны относительно иностранных валют 20 ноября:
- 28 гривен 13 копеек за доллар;
- 33 гривны 36 копеек за евро.
Почему доллар "скачет"?
Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна.
Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а следовательно – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрники заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается.
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