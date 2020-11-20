Курс гривны относительно доллара 20 ноября продолжает неуверенно плавать. Гривна несколько ослабла относительно доллара. В то же время европейская валюта продолжает расти.

Какой была стоимость главных мировых валют в обменниках Украины, сообщает портал Finance.ua.

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Средняя стоимость валюты в обменниках:

доллар – 28,26 гривны продажа и 28,49 гривны покупка;

– 28,26 гривны продажа и 28,49 гривны покупка; евро – 33,30 гривны продажа и 33,72 гривны покупка.

Стоимость валюты в обменниках Киева:

доллар – около 28,26 гривны продажа и 28,48 гривны покупка;

– около 28,26 гривны продажа и 28,48 гривны покупка; евро – 33,29 гривны продажа и 33,72 гривны покупка.

Официальный курс валют

По данным Национального банка Украины, стоимость гривны относительно иностранных валют 20 ноября:

28 гривен 13 копеек за доллар;

33 гривны 36 копеек за евро.

Почему доллар "скачет"?



Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна.



Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а следовательно – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрники заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается.

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