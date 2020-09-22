Курс валют 22 сентября на наличном рынке вел себя по-разному: доллар продолжил расти в цене на копейку-две, а евро взамен подешевел сразу на десяток копеек.

Доллар во вторник покупали за 28,12 гривны (+2 копейки по сравнению с понедельником), а продавали – по 28,31 гривны (1 копейка), свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Интересное: На что украинцы тратят больше всего денег во время карантина: данные Госкомстата

Евро взамен подешевел – во вторник покупали его за 32,88 гривны (-11 копеек), а продавали по 33,30 гривны (-13 копеек).

Наличный курс валют в Киеве 22 сентября таков:

доллар – 28,20 гривны (покупка) и 28,27 гривны (продажа)

евро – 33,10 гривны (покупка) и 33,25 гривны (продажа).

Согласно курсу валют от НБУ 22 сентября доллар подорожал на 3 копейки и стоил 28,20 гривны. Евро взамен подешевел на 16 копеек – до 33,19 гривны.

Обратите внимание! В бюджете-2020 заложен прогноз курса доллара на уровне 27 гривен. Однако правительство уже пересмотрело макропоказатели из-за эпидемии COVID-19, в том числе и прогноз среднегодового курса доллара – теперь в Кабмине ожидают, что он достигнет отметки 29,5 гривны за доллар.

Как менялся курс валют в течение года

На наличном рынке в 2019 году доллар больше всего стоил в середине января – 28,33 гривны. С этого времени он постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 гривны. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 гривен. После президентских выборов американская валюта стремительно падала, теряя ежедневно по 5-15 копеек. Доллар начал стремительно набирать в цене в конце 2019 года, набрав за три дня 1,5 гривны. От начала 2020 года доллар постепенно растет. Пик роста пришелся на первую половину марта, что связано со вспышкой коронавируса в Украине и введением карантина – в этот период гривна подешевела сразу на 3 гривны за пол месяца. Еще один рост доллара произошел в начале июля – на фоне отставки главы НБУ.

Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 гривны. До середины марта европейская валюта упала до 30 гривен. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укреплялась. Зато начиная с конца 2019 года евро, как и доллар, рос в цене, особенно в начале введения карантина – тогда европейская валюта прибавила в цене сразу 4 гривны за короткий период.

Актуально: Нацбанк назвал причины сокращения ВВП: когда ждать восстановления

Почему доллар "скачет"?

Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.



Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала