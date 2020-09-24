Курс гривны относительно доллара 24 сентября на наличном рынке несущественно снизился, а вот евро продолжает падать – с начала недели оно потеряло уже 35 копеек.

Доллар в четверг покупали за 28,14 гривен (+3 копейки по сравнению со средой), а продавали – по 28,32 гривен (+2 копейки), свидетельствуют данные сайта finance.ua.

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Евро взамен подешевело на 8 копеек. Покупали европейскую валюту за 32,66 гривен, а продавали по 33,08 гривен.

Наличный курс валют в Киеве 24 сентября такой:

доллар – 28,20 гривен (покупка) и 28,25 гривен (продажа);

евро – 32,90 гривен (покупка) и 33,00 гривен (продажа).

По курсу валют от НБУ 24 сентября доллар подешевел на 2 копейки и стоил 28,18 гривен. Евро взамен подешевел на 15 копеек – до 32,96 гривен.

Обратите внимание! В бюджете-2020 заложен прогноз курса доллара на уровне 27 гривен. Однако правительство уже пересмотрело макропоказатели за эпидемии COVID-19, в том числе и прогноз среднегодового курса доллара – теперь в Кабмине ожидают, что он достигнет отметки 29,5 гривен за доллар.

Як змінювався курс валют протягом року

На наличном рынке в 2019 году доллар больше всего стоил в середине января – 28,33 гривен. С этого времени он постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 гривен. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 гривен. После президентских выборов американская валюта стремительно падала, теряя ежедневно по 5-15 копеек. Доллар начал резко дорожать в цене в конце 2019 года, набрав за три дня 1,5 гривен. С начала 2020 года доллар постепенно растет. Пик роста пришелся на первую половину марта, что связано со вспышкой коронавирус в Украине и введением карантина – в этот период доллар подешевел сразу на 3 гривны за пол месяца. Еще один рост доллара произошло в начале июля – на фоне отставки главы НБУ.

Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоило 32,65 гривен. К середине марта европейская валюта упала до 30 гривен. Потом был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укреплялась. Зато начиная с конца 2019 года евро, как и доллар, росло в цене, особенно в начале введения карантина – тогда европейская валюта прибавила в цене сразу 4 гривны за короткий период.

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Почему доллар "скачет"? Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а следовательно – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрники заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.



Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу