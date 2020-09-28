Курс гривны относительно доллара и евро 28 сентября на наличном рынке существенных изменений не претерпел – американская валюта прибавила в цене несколько копеек, а стоимость европейской изменилась всего на копейку.

Подробнее о наличном курсе на 28 сентября

Доллар в понедельник покупали за 28,19 гривны (+2 копейки по сравнению с пятницей, 25 сентября), а продавали – за 28,38 гривны (+2 копейки), об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

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Стоимость евро взамен изменилась лишь на 1 копейку – как по покупке, так и по продаже. Покупали европейскую валюту за 32,66 гривны (+1 копейка), а продавали ее за 33,06 гривны (-1 копейка).

Наличный курс валют в Киеве 28 сентября:

доллар – 28,25 гривны (покупка) и 28,32 гривны (продажа);

евро – 32,75 гривны (покупка) и 32,85 гривны (продажа).

Согласно официальному курсу валют от НБУ, 28 сентября доллар потерял 2 копейки и теперь стоит 28,27 гривны за единицу. Зато евро подешевел на 1 копейку и его цена в понедельник составляет 32, 88 гривны.

Основное о курсе доллара в 2020 году

В начале 2020 года минимальная стоимость доллара составляла 23,68 гривны. А за один евро надо было выложить 26,4 – 26,5 гривны.

гривны. А за один евро надо было выложить В Бюджете – 2020 заложен прогноз курса доллара на уровне 27 гривен . Однако правительство уже пересмотрело макропоказатели из-за эпидемии COVID – 19, в том числе и прогноз среднегодового курса доллара – теперь в Кабмине ожидают, что он достигнет отметки 29,5 гривны за доллар.

. Однако правительство уже пересмотрело макропоказатели из-за эпидемии COVID – 19, в том числе и прогноз среднегодового курса доллара – теперь в Кабмине ожидают, что он достигнет отметки 29,5 гривны за доллар. С конца февраля и вплоть до апреля произошел значительный рост как американской, так и европейской валют. На это повлиял ряд факторов, прежде всего распространение коронавируса в мире . В апреле же доллар и евро с определенными колебаниями большей частью шли вниз. В итоге в конце месяца американская валюта опустилась ниже 27 гривен за единицу, а европейская – ниже 29 гривен.

. В апреле же доллар и евро с определенными колебаниями большей частью шли вниз. В итоге в конце месяца американская валюта опустилась за единицу, а европейская – Новый скачок вверх произошел в мае, потом можно было наблюдать определенные колебания, в июле и в начале августа рост валюты продолжился. Так, за это время американская валюта преодолела отметку в 27 гривен и ниже 26,6 гривны за единицу не опускалась. Кроме того, несколько раз даже едва не поднялась до 28 гривен.

и ниже 26,6 гривны за единицу не опускалась. Кроме того, несколько раз даже едва не поднялась до 28 гривен. В августе доллар в основном держался на уровне 27,5 – 27,6 гривны за единицу , а максимальным был показатель в 27,82 гривны за единицу в начале месяца.

, а максимальным был показатель в 27,82 гривны за единицу в начале месяца. В сентябре доллар шел вверх. Так, в начале месяца он стоил 27,56 гривны, а уже за неделю его стоимость выросла до 27,73 гривны за единицу. Сейчас же доллар стоит на уровне 28,25 – 28,26 гривны за единицу.

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