Курс гривны к доллару во вторник, 29 сентября, на наличном рынке существенно не изменился – американская валюта прибавила всего несколько копеек. Зато стоимость евро как по продаже, так и по покупке существенно возросла.

Подробнее о наличном курсе 29 сентября

Доллар во вторник покупали за 28,21 гривны (+2 копейки по сравнению с понедельником, 28 сентября), а продавали – по 28,39 гривны (+1 копейка), Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

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Стоимость евро также изменилась со знаком "плюс", однако уже существеннее. Покупали европейскую валюту за 32,74 гривны (+8 копеек), а продавали ее по 33,16 гривны (+10 копеек).

Наличный курс валют в Киеве 29 сентября:

доллар – 28,3 гривны (покупка) и 28,35 гривны (продажа)

евро – 32,95 гривны (покупка) и 33,05 гривны (продажа).

Согласно официальному курсу валют от НБУ, 29 сентября доллар прибавил 4 копейки и теперь стоит 28,31 гривны за единицу. Зато евро подорожал на 16 копеек и его цена во вторник составляет 33,04 гривны.

Основное о курсе доллара в 2020 году

В начале 2020 года минимальная стоимость доллара составляла 23,68 гривны . А за один евро нужно было выложить 26,4 – 26,5 гривны.

. А за один евро нужно было выложить В бюджете-2020 заложен прогноз курса доллара на уровне 27 гривен . Однако правительство уже пересмотрело макропоказатели из-за эпидемии COVID-19, в том числе и прогноз среднегодового курса доллара – теперь в Кабмине ожидают, что он достигнет отметки 29,5 гривны за доллар.

. Однако правительство уже пересмотрело макропоказатели из-за эпидемии COVID-19, в том числе и прогноз среднегодового курса доллара – теперь в Кабмине ожидают, что он достигнет отметки 29,5 гривны за доллар. С конца февраля и до апреля произошел значительный рост как американской, так и европейской валют. На это повлиял ряд факторов, прежде всего распространение коронавируса в мире . В апреле же доллар и евро с определенными колебаниями в основном шли вниз. В итоге в конце месяца американская валюта опустилась ниже 27 гривен за единицу, а европейская – ниже 29 гривен.

. В апреле же доллар и евро с определенными колебаниями в основном шли вниз. В итоге в конце месяца американская валюта опустилась за единицу, а европейская – Новый скачок вверх состоялся в мае, потом можно было наблюдать определенные колебания, в июле и в начале августа рост валюты продолжился. Так, за это время американская валюта преодолела отметку в 27 гривен и ниже 26,6 гривны за единицу не опускалась. Кроме того, несколько раз даже едва не поднялась до 28 гривен.

и ниже 26,6 гривны за единицу не опускалась. Кроме того, несколько раз даже едва не поднялась до 28 гривен. В августе доллар в основном держался на уровне 27,5 – 27,6 гривны за единицу , а максимальным был показатель в 27,82 гривны за единицу в начале месяца.

, а максимальным был показатель в 27,82 гривны за единицу в начале месяца. В сентябре доллар шел вверх. Так, в начале месяца он стоил 27,56 гривны, а уже через неделю его стоимость выросла до 27,73 гривны за единицу. Пока же доллар стоит на уровне 28,25 – 28,26 гривны за единицу.

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Статистика курса доллара в Украине с 1996 по 2019 год / Инфографика 24 канала