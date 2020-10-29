Курс гривны относительно доллара на 29 октября на наличном рынке вплотную приблизился к показателям марта 2020 года, когда страна ушла на карантин. При этом евро второй день подряд дешевеет.

Доллар в четверг покупали по 28,35 гривны (+3 копейки по сравнению со средой), а продавали – по 28,55 гривны (+4 копейки), свидетельствуют данные сайта finance.ua.

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Евро в четверг подешевел – покупали его за 33,10 гривны (-7 копеек), а продавали по 33,51 гривны (-4 копейки).

Наличный курс валют в Киеве 29 октября такой:

доллар – 28,48 гривны (покупка) и 28,52 гривны (продажа);

евро – 33,25 гривны (покупка) и 33,33 гривны (продажа).

По курсу валют от НБУ 29 октября доллар подорожал на 3 копейки и стоил 28,40 гривны. Евро в свою очередь подешевело сразу на 25 копеек – до отметки 33,31 гривны.

Обратите внимание! В бюджете-2020 заложен прогноз курса доллара на уровне 27 гривен. Однако правительство уже пересмотрело макропоказатели из-за эпидемии COVID-19, в том числе и прогноз среднегодового курса доллара – теперь в Кабмине ожидают, что он достигнет отметки 29,5 гривны за доллар.

Как менялся курс валют в течение года

На наличном рынке в 2019 году доллар больше всего стоил в середине января – 28,33 гривны. С этого времени он постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 гривны. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 гривен. После президентских выборов американская валюта стремительно падала, теряя ежедневно по 5-15 копеек. Доллар начал резко дорожать в цене в конце 2019 года, набрав за три дня 1,5 гривны. С начала 2020 года доллар постепенно растет. Пик роста пришелся на первую половину марта, что связано со вспышкой коронавируса в Украине и введением карантина – в этот период доллар подешевел сразу на 3 гривны за пол месяца. Еще один рост доллара произошло в начале июля – на фоне отставки главы НБУ.

Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоило 32,65 гривны. К середине марта европейская валюта упала до 30 гривен. Потом был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укреплялась. Зато начиная с конца 2019 года евро, как и доллар, росло в цене, особенно в начале введения карантина – тогда европейская валюта прибавила в цене сразу 4 гривны за короткий период.

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Почему доллар "прыгает"?Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а следовательно – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрники заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.