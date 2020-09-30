Курс гривны относительно доллара в среду, 30 сентября, на наличном рынке существенно не изменился – американская валюта прибавила лишь на несколько копеек. Зато стоимость евро как по продаже, так и по покупке выросла.

Подробнее о наличном курсе 30 сентября

Доллар в среду покупали за 28,22 гривны (+1 копейка по сравнению со вторником, 29 сентября), а продавали – за 28,41 гривны (+2 копейки). Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

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Стоимость евро также изменилась со знаком "плюс", однако уже существеннее. Покупали европейскую валюту по 32,85 гривны (+11 копеек), а продавали ее за 33,28 гривны (+12 копеек).

Наличный курс валют в Киеве 30 сентября:

доллар – 28,25 гривны (покупка) и 28,30 гривны (продажа);

евро – 32,95 гривны (покупка) и 33,05 гривны (продажа).

Согласно официальному курсу валют от НБУ, 30 сентября доллар стоит 28,30 гривны за единицу. Зато евро подорожал на 9 копеек, его цена в среду составляет 33,13 гривны.

Что нужно знать о курсе доллара в 2020 году

В начале 2020 года минимальная стоимость доллара составляла 23,68 гривны. А за один евро надо было выложить 26,4 – 26,5 гривны.

В госбюджете – 2020 заложен прогноз курса доллара на уровне 27 гривен. Впрочем правительство уже пересмотрело макропоказатели из-за эпидемии COVID-19, в том числе и прогноз среднегодового курса доллара – теперь в Кабмине ожидают, что он достигнет отметки 29,5 гривны за доллар.

С конца февраля и вплоть до апреля произошел значительный рост как американской, так и европейской валют. На это повлиял ряд факторов, прежде всего распространение коронавируса в мире. В апреле же доллар и евро с определенными колебаниями большей частью шли вниз. В итоге в конце месяца американская валюта опустилась ниже 27 гривен за единицу, а европейская – ниже 29 гривен.

Новый скачок вверх произошел в мае, потом можно было наблюдать определенные колебания, в июле и в начале августа рост валюты продолжилось. Так, за это время американская валюта преодолела отметку в 27 гривен и ниже 26,6 гривни за единицу не опускалась. Кроме того, несколько раз даже едва не поднялась до 28 гривен.

В августе доллар в основном держался на уровне 27,5 – 27,6 гривны за единицу, а максимальным был показатель в 27,82 гривны за единицу в начале месяца.

В сентябре доллар шел вверх. Так, в начале месяца он стоил 27,56 гривны, а уже за неделю его стоимость выросла до 27,73 гривны за единицу. Сейчас же доллар стоит на уровне 28,25 – 28,26 гривны за единицу.

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