В Южной Корее рассматривать криптовалюту как "товар" и соответственно хотят обложить его налогом. Что изменится на рынке криптовалют, читайте на Финансы 24.

Недавно члены частного сектора Южной Кореи обсудили законопроект о налогообложении криптовалюты, который имел целью установить налог на прибыль. Во время этих обсуждений 13 июля участники заявили, что такой налог может вырасти до 20%, пишет Cointelegraph.

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Криптовалюта как "товар"

Предложенные изменения в действующее законодательство также планируют классифицировать криптовалюты как "товары", а не валюты.

Законодатели установили, что виртуальные активы могут рассматриваться как электронные сертификаты экономической ценности, которыми можно торговать в электронном виде. Однако, когда транзакции проводятся с целью продажи, это рассматривают как актив.

Суд Южной Кореи, говоря о биткойне в своем решении указал:

До сих пор виртуальные активы признавались лишь функцией валюты и не облагались налогом на прибыль, но в последнее время виртуальные активы (как биткойн) все чаще торгуются как товары с ценностью собственности. Учитывая различные условия, такие как признание нематериальных активов стоимостью имущества, возникает необходимость налогообложения и признания стоимости имущества виртуальных активов,

– решение суда.

Налог не будет налагаться на криптовалюту, которой торгуют нерезиденты Южной Кореи.

Капитализация рынка криптовалюты в Южной Корее

По данным южнокорейской финансовой службы в среднем 1,33 триллиона вон (1,10 миллиарда долларов США) торговались ежедневно с помощью криптовалюты. Кроме того, в январе-мае 2020 торговали в среднем 7,6 миллиарда вон (6,33 миллиона долларов).

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Корейский экономист университета Йонсей Сун Тае-ион предупредил, что решение о налогообложении криптовалютних доходов в Южной Корее может замедлить развивающийся рынок.