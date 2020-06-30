Сейчас мировая экономика находится в достаточно глубоком кризисе, спровоцированном как пандемией коронавируса, так и политическими проблемами, например, конфликтом между США и Китаем.

На этом фоне криптовалюты становятся все более и более популярными не только как средство платежа, но и как инструмент для вложения средств. Возможно, кризис – это именно тот период, когда надо использовать меняющуюся конъюнктуру и рассматривать новые возможности. Не исключено, что криптовалюты смогут стать частью вашего инвестиционного портфеля.

Вместе с Forex Club мы составили специальный тест, который позволит любому человеку проверить уровень своих знаний о рынке цифровых инструментов и оценить готовность заработать на них в период экономических потрясений.