НБУ снова ухудшил прогноз роста международных резервов на 2020 год: что ожидает регулятор
Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил прогноз роста международных резервов, который он установил еще в октябре. Финансы24 рассказывают, насколько может снизиться объем финансирования со стороны иностранных кредиторов.
Прогноз НБУ по росту международных резервов ухудшился почти на 2 миллиарда долларов – с 29,1 миллиарда долларов до 27 миллиардов долларов, сообщается на официальной странице регулятора в Facebook.
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Обновленный прогноз НБУ
По информации Нацбанка, уровень международных резервов Украины до конца 2020 года увеличится примерно до 27 миллиардов долларов. В то же время регулятор не исключает вероятности, что этот показатель может вырасти еще больше – это будет зависеть от долговых размещений правительства.
НБУ еще в октябре этого года заложил прогноз по увеличению международных резервов в текущем году на уровне 29,1 миллиарда долларов.
Заложенные в прогноз предположение о получении официального финансирования от МВФ и других кредиторов оправдались лишь частично – были получены только средства от ЕС,
– говорится в сообщении НБУ.
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Ранее, в октябре, Нацбанк ухудшил прогноз роста международных резервов с 29,8 миллиарда долларов до 29,1 миллиарда. Международные резервы НБУ в ноябре снизились на 0,02% – до 26,13 миллиарда долларов.
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