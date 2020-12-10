В четверг, 10 декабря 2020 года, цены на нефть эталонных марок выросли более чем 2,6%. В частности, фьючерсы на Brent превысили отметку в 50 долларов за баррель, что вообще произошло впервые с начала марта.

Участники рынка ожидают заключительных результатов Управления по санитарному надзору США (FDA) по заявке Pfizer и BioNTech на экстренное использования вакцины от коронавируса этих компаний, пишет Интерфакс-Украина.

По теме Цена нефти "прыгает" из-за новой волны коронавируса: как инвесторам этим воспользоваться

Цены на нефть за 10 декабря 2020 года

Февральские фьючерсы на нефть Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE Futures подорожали до 50,14 доллара за баррель . Накануне сырье этой марки резко упала в цене.

. Накануне сырье этой марки резко упала в цене. Цена январских фьючерсов на нефть WTI в ходе электронных торгов на Нью-Йоркской товарной бирже достигла 46,73 доллара за баррель, что на 1,21 доллара выше, чем стоимость накануне, 9 декабря.

Рынок в ожидании решения FDA

Консультативный комитет по вопросам вакцин и другими биологическими продуктами FDA проводит заседание, в ходе которого его специалисты обсуждают все риски и преимущества вакцины от COVID-19 от компаний Pfizer и BioNTech. На основе выводов экспертов комитета в FDA будут решать, нужно ли согласовывать экстренное внедрение препарата.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо сообщил, что рассчитывает на начало поставок первых партий вакцины уже в ближайшие выходные.

Рынок нефти 2020: последние изменения

В среду, 9 декабря, Министерство энергетики США сообщило, что запасы нефти в США на прошлой неделе, закончившейся 4 декабря, выросли на 15,19 миллиона баррелей. Увеличение этого показателя стало максимальным с апреля - тогда американское Минэнерго зафиксировало рост запасов сырья на 19,2 миллиона баррелей.

Между тем, эксперты, которые приняли участие в опросе информагентства Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на прошлой неделе на 1,03 миллиона баррелей, а специалисты S&P Global Platts – на 700 000 баррелей.