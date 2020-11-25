Нефть марки Brent и WTI продолжает расти в цене, превысив уровень в 45 долларов, чего не было с марта этого года. Какая цена сейчас и почему она растет, читайте на Финансы 24.

Нефть подорожала 25 ноября, отреагировав на позитивные новости о вакцине от COVID-19 и начала передачи власти новому президенту США, сообщает Investing.com.

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Какая цена нефти сейчас

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 1,38% до 48,45 доллара за баррель в 10 утра. Фьючерсы на WTI подорожали на 1,45% до 45,50 доллара за баррель. Фьючерсы на Brent и WTI впервые с марта превысили отметку в 45 долларов.

Почему цена нефти растет

Несмотря на новости от Американского института нефти (API) об увеличении поставок нефти на 3,8 миллиона баррелей на прошлой неделе, нефть растет в цене.

Вакцина от коронавируса

Рынки ожидают роста спроса на нефть из-за вакцины, поэтому цена и увеличивается.

Компания Pfizer уверяет в 95% эффективности своей вакцины и планирует до конца года выпустить 50 миллионов единиц. Компания Moderna ожидает запустить массовое производство в середине декабря и до конца года выработать 20 миллионов вакцин.

Выздоровление мира от коронавируса и устранения его как угрозы позволит полностью восстановить экономическую деятельность, что в свою очередь, увеличит спрос на нефть, а значит и цену.

До поры до времени в середине следующего года экономическая среда действительно должно двигаться достаточно быстро к нормализации, что в конечном итоге означает, что спрос на нефтепродукты должен начать восстанавливаться,

– сказал стратег Барт Мелек.

Передача власти в США

Передача власти новому президенту США начинается после недель задержки. Пока действующий президент Дональд Трамп пытался отменить результаты выборов в судах, он отказывался передавать власть Джо Байдена.

Возвращение к нормальным стандартам политического процесса успокоило рынки, которые опасаются дестабилизирующего переходного периода. Рынки также положительно отреагировали на планы команды Байдена назначить бывшею главу Федерального резерва Джанет Йеллен на должность министра финансов США.

Тот факт, что мы имеем большую уверенность в передаче власти, является попутным ветром для сырья,

– сказал аналитик Стюарт Гликман.

Сейчас инвесторы ждут, каким образом Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники (ОПЕК+) отреагируют на рост цен. Ряд стран-членов ОПЕК + испытывают негативные последствия нынешних ограничений производства, которые применяются для ценового контроля, и, вероятно, будут добиваться отмены этих ограничений.