Страны ОПЕК + сокращают добычу нефти в то время как Китай планирует увеличить, чтобы стать более энергетически независимым.

Китай стремится добыть на 1% больше сырой нефти в этом году, чем в 2019 году, и увеличить добычу природного газа на 4,3%. Об этом свидетельствуют официальные цели, объявленные Китаем, передает Reuters. Страна стремится обеспечить себе энергетическую безопасность даже после коллапса в ценах на нефть, вызванным коронавируса.

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Как увеличит добычу Китай

Крупнейший в мире потребитель энергии задался целью производить 193 миллиона тонн сырья, или 3,85 миллиона баррелей в день, к 2020 году и 181 миллиард кубических метров газа, согласно годового плана производства, обнародованного Национальной энергетической администрацией (NEA).

Эти цифры сравнивают с фактической добычей около 191 миллиона тонн сырой нефти и 173,62 миллиарда кубометров газа в прошлом году.

NEA заявил, что сосредоточится на расширении четырех ключевых баз производства энергии для достижения целей – одна в открытом море в Бохайском заливе на севере Китая, а также на берегу моря в провинции Сычуань на юго-западе, в бассейне Эрдос и на крайнем западе региона Синьцзян.

Новая энергия в Китае

Китай также имеет цель способствовать развитию так называемой новой энергии – включая возобновляемые источники энергии, топливный этанол и угля до жидкостей – с целью улучшения способности заменять обычные углеводороды.

В годовом плане также установили цель достичь около 900 гигаватт установленной мощности по производству неископаемого топлива до 2020 года и дополнительно снизить долю угля в смеси первичной энергии Китая до примерно 57,5%.

Доля угля в потреблении энергии в Китае сократилась до 57,7% в 2019 году, хотя потребление угля все еще выросло на 1% в годовом исчислении.

Установленная мощность по производству неископаемого топлива – состоит из гидро-, солнечной, ветровой и атомной энергии – составляла чуть ниже 820 гигаватт в конце 2019 года, показывают данные NEA.

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Цены на нефть в мире

В апреле цена на Brent обвалилась до 16 долларов из-за того, что пандемия привела к вынужденной остановки производства во многих странах, однако на сегодня цена несколько восстановилась. В частности, 23 июня нефть марки Brent по состоянию на 7:25 на лондонской бирже составляла 43,03 доллара. Американская нефть WTI – 40,59 доллара за баррель.

До кризиса в мире ежесуточно потребляли 100 миллионов баррелей. JPMorgan прогнозирует, что в 2020 в среднем показатель упадет до 91 миллионов и, как ожидают, докризисные объемы потребления вернутся в ноябре 2021.