Цены на нефть сейчас колеблются. Какой будет цена на нефть в 2021 и когда стоит вкладываться в этот актив, читайте на Финансы 24.

Нефть – один из основных инструментов для инвестиций, с начала пандемии демонстрирует нестабильность. Так, только в сентябре фьючерсы марки Brent успели как подорожать, так и существенно упасть в цене. В чем причина таких "качелей" и что делать инвесторам, разбирался 24 канал.

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Что происходит с ценами на нефть

По данным Investing.com, в середине сентября нефть Brent снизилась с августовских 45-46 долларов и достигла уровня 42-43 долларов за баррель.

снизилась с августовских 45-46 долларов и достигла уровня за баррель. Американская нефть WTI также снизилась в цене с уровней в 42-43 доллара, достигнутых в августе, до отметок 39-40 долларов за баррель.

Эти уровни существенно ниже максимумов, которые были в начале года на уровне 68,5 долларов за баррель нефти Brent и 63 долларов за баррель нефти WTI.

Причин падения называют немало. В частности, подтверждение странами ОПЕК+ привязанности по сокращению добычи. Влияет на стоимость и ожидаемая вторая волна коронавируса.

В то же время аналитики прогнозируют, что в 2021 году цены на нефть рекордно вырастут.

Причины нестабильности цен

Ситуация на всех финансовых рынках, в целом, сейчас очень изменчива. Это, соответственно, влияет и на рынок нефти, рассказывает аналитик Forex Club Ефим Вульпе. Колебания связаны, в первую очередь, с неопределенностью по поводу пандемии коронавируса: будет ли полноценная вторая волна и новые карантинные мероприятия.

В результате на фоне различных новостей, касающихся этой темы, котировки "черного золота" показывают существенные колебания. Такие колебания позволяют хорошо заработать опытным инвесторам,

– говорит аналитик.

Прогноз цен до конца 2020

Если во многих странах мира снова введут масштабный карантин, это значительно снизит спрос на нефть. То есть до конца года все будет очень непредсказуемо, ситуация будет постоянно меняться – не исключено как сильное падение до 30 долларов за нефть марки Brent, так и взлет котировок до 65-70 долларов за баррель марки Brent.

Что делать инвесторам

Эксперт советует не продавать нефть сейчас до тех пор, пока не появится четких сигналов к снижению цен.

Если у вас пока нет финансовых активов, то можно рассмотреть покупку нефти, если появятся признаки, того, что полноценных карантинных мероприятий и второй волны коронавируса не будет,

– советует Ефим Вульпе.

В любом случае торговать контрактами на нефть нужно с большой осторожностью, поскольку ситуация имеет неопределенный характер.

Чего ждать в 2021

В 2021 же году напряженность вокруг ситуации с коронавируса с большой вероятностью снизится. Этому будут способствовать усилия стран по борьбе с эпидемией, в частности, разработка различных вакцин. В связи с этим велика вероятность того, что цены на нефть покажут рост в следующем году. А это значит, что вы можете заработать на росте котировок "черного золота", например, купив нефть в торговой платформе Libertex, рассказывает эксперт.

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Фьючерсы нефти до сих пор остаются одним из основных финансовых инструментов. И уже в недалеком будущем они могут принести инвестору немалую прибыль.