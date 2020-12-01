Благодаря вакцине от коронавируса пандемия в 2021 немного отступит, а затем потребление нефти вырастет вместе с восстановлением экономики. Какой цены следует ожидать в следующем году, читайте на Финансы 24.

Цены нефти в 2021

Прогнозы аналитиков по ценам отличаются, но, все соглашаются, что они будут расти в следующем году.

Goldman Sachs ожидает, что нефть марки Brent достигнет в следующем году 65 долларов за баррель после выпуска эффективной вакцины от COVID-19 и медленного выхода из ограничений добычи странами ОПЕК+. Об этом сообщает Oilprice.com.

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BCS Global Markets ожидает, что Brent вырастет до 55 долларов за баррель к концу 2021 года. Capital Economics ожидают, что цена превысит 60 долларов.

Какие угрозы для нефти

Страны массово вводят национальные локдауны из-за второй волны коронавируса. Через это мировой спрос может упасть на 3 миллиона баррелей в сутки.

Если страны ОПЕК+ не согласятся продолжить текущий объем сокращения добычи, цена нефти может снизиться на 5 долларов за баррель.

Вчера, 30 ноября, ОПЕК+ начали двухдневную встречу для обсуждения мер контроля добычи. Наиболее вероятно, что организация продолжит текущий уровень сокращения в 7,7 миллиона баррелей в сутки.

Однако на цену давят американские производители сланца, которые уже начали наращивать добычу. Количество буровых установок растет каждой недели, и компания Baker Hughes сообщила, что на прошлой неделе бурильщики добавили 10 буровых установок.

Какая цена нефти сейчас

Цены на сырую нефть недавно подскочили благодаря позитивным новостям о вакцине от COVID-19. Как нефть марки Brent, так марки WTI торговались на самом высоком уровне за последние месяцы.

Нефть Bernt 1 декабря стоит 47,53 доллара, а нефть марки WTI – 45 долларов по данным The Wall Street Journal.